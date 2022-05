Chi è Mara Venier, regina di “Domenica In”: figli, compagno, ex mariti, malattia, storie d’amore

Mara Venier, regina del programma “Domenica In”, è una conduttrice televisiva di origini venete. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è Mara Venier

Mara Venier è una conduttrice televisiva, attualmente alla guida del programma “Domenica In”, che è soprannominata da molti fan e artisti anche come “Zia Mara”. All’anagrafe Mara Povoleri, è nata a Venezia il 20 ottobre 1950 e nella sua carriera è stata anche una modella e stilista. Esordisce sul grande schermo nel 1973 in Diario di un italiano di Sergio Capogna e si afferma come volto televisivo per tutti gli anni ’70 e ’80.

La svolta per la sua carriera arriva però nel 1993 quando la Rai le affida la conduzione di Domenica In, programma che segna il suo definitivo successo.

Compagno

Il compagno di Mara Venier è Nicola Carraro, che ha sposato nel 2006. I due parevano essere una coppia molto felice e unita ma recentemente si è parlato di voci di crisi tra i due. Nicola è il terzo marito di Mara Venier ed è un ex produttore cinematografico.

Ex mariti

Prima di unirsi in matrimonio con Nicola Carraro, Mara Venier era stata sposata anche con l’attore Francesco Ferracini, dal quale ha avuto la figlia Elisabetta, che è stato il suo primo marito. Nel 1984 Mara ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata dopo appena tre anni, nel 1987.

Le altre storie d’amore di Mara Venier

Ha avuto anche altre importanti relazioni non suffragate dal matrimonio, fra cui quella con Pier Paolo Capponi, dal quale ha avuto il secondo figlio, Paolo Capponi, che qualche anno fa l’ha resa nonna.

Per un lungo periodo, dal 1988-1995, è stata anche con Renzo Arbore. Ha avuto un flirt l’attore italoamericano Armand Assante.

Figli

Mara Venier ha due figli. Uno di questi è Paolo Capponi, avuto con Pier Paolo Capponi. Elisabetta invece è la figlia avuta con Francesco Ferracini, suo secondo marito.

Malattia

Mara Venier in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha confessato di avere una lesione al nervo facciale, che le causa fatica a parlare. La conduttrice, in particolare, sta ancora facendo i conti con gli strascichi di un’operazione ai denti andata male e che le ha causato una lesione al nervo facciale. “Ancora non sono messa benissimo” ha raccontato la conduttrice di Rai 1 al settimanale Gente, a cui ha spiegato che ci vorrà del tempo prima di potersi riprendere del tutto. “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è”. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione“.