Paolo Costella oggi: film, carriera, Perfetti Sconosciuti, premi

Paolo Costella è un regista e sceneggiatore italiano, ospite mercoledì 30 novembre del programma Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Paolo Costella oggi

Paolo Costella oggi è è un regista e sceneggiatore italiano, nato nel 1964. Ha una grande passione per la scrittura e le immagini ed è stato giornalista per diverse testate italiane con servizi su cinema, costume e cronaca. Il suo debutto nel cinema risale al 1984, come aiuto regista di Marco Ferreri in “Il futuro è donna” e nel corso della sua carriera ha lavorato anche con i registi Enrico Oldoini, Carlo Verdone e Christian De Sica.

Ha esordito alla regia nel 1999 con “Tutti gli uomini del deficiente” e ha diretto anche le produzioni televisive come “I love you Ornella” (1995), la seconda serie di “Dio vede e provvede” (1996) e “Il commissario Raimondi” (1998).

I lavori di Paolo Costella

Nel 2005 Poalo Costella ha scritto e diretto documentario La libertà di Jaana sulle prigioni aperte in Finlandia. Nel 2016 contribuisce a scrivere la sceneggiatura di Perfetti sconosciuti e scrisse Il primo giorno della mia vita (in uscita nel 2023) sempre con Genovese.

Ha poi contribuito a scrivere la sceneggiatura di L’ordine del tempo, in uscita nel 2023.

Premi

Paolo Costella ha ricevuto il David di Donatello nel 2016 per la migliore sceneggiatura. Nel 2018 è stato candidato alla migliore sceneggiatura per il film A Casa Tutti bene.