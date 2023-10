Elia Milani, chi è il giornalista inviato in Medio Oriente: vita privata, figli e carriera

Elia Milani è un giornalista e corrispondente in Medio Oriente per la Mediaset. Protagonista con i suoi collegamenti nel conflitto a Gaza.

Elia Milani è un giornalista italiano corrispondente in Medio Oriente per la Mediaset. In questi giorni è protagonista raccontando la guerra tra Israele e Palestina rischiando anche la vita trovandosi sotto i missili. Mentre era in collegamento con Rete 4 con la trasmissione “Diario del giorno” sono stati lanciati alcuni razzi da Gaza verso Israele.

Elia Milani, chi è il giornalista inviato in Medio Oriente: vita privata e figli

Elia Milani è un giornalista di origini biellese ed è in particolare corrispondente Mediaset da Medio Oriente. Sta raccontando, in questi giorni, cosa sta succedendo tra Israele e Palestina. “Stanno lanciando i razzi in questo momento, stiamo entrando con la Polizia di frontiera in un rifugio antimissile, di corsa, perché siamo talmente vicini alla striscia di Gaza che prima vediamo i razzi arrivare e dopo sentiamo la sirena e i messaggi che invitano a trovare un rifugio”. Il giornalista è sposato ed ha anche dei figli.

La carriera

Dopo il liceo scientifico, si è laureato all’Università degli Studi del Piemonte Orientale per poi prendere il Master in Cultura Antropologica. Non solo perché poi ha conseguito il Master in Giornalismo a Milano e dal 2012 è reporter alla Mediaset.

