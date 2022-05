Guillermo Mariotto, chi è: vita privata, moglie, malattia, vestiti dello stilista

Guillermo Mariotto è un famoso stilista di moda ed è conosciuto anche in televisione per aver partecipato a diversi programmi televisivi del mondo dello spettacolo.

Guillermo Mariotto, chi è: vita privata

Guillermo Mariotto è nato a Caracas, il 13 aprile 1966. La sua famiglia ha provenienze diverse: la madre è venezuelana ed il padre è italiano. Dopo la laurea al California College of Arts and Craft di San Francisco, Guillermo Mariotto viaggia in tutto il mondo e arriva a Milano, dove inizia a collaborare con marchi di moda importanti come Dolce&Gabbana e Krizia.

Grazie anche alla moda, riesce ad inserirsi con il tempo nel mondo dello spettacolo televisivo. Fino al 2007 è stato giudice di Miss Italia. Mentre dal 2005 è uno dei giudici di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci.

Guillermo Mariotto: moglie

Lo stilista non ha una moglie ed è dichiaratamente omosessuale. Ha avuto un compagno mentre ad oggi non si sa se lo stilista sia legato sentimentalmente. Ecco il suo pensiero sulle unione civili: “Credo che l’amore non abbia confini: tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, hanno gli stessi diritti”.

Guillermo Mariotto: malattia

Durante un’intervista Di Più, lo stilista ha confidato i suoi problemi di salute: “Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita. Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia madre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene”.

Vestiti dello stilista

Diversi sono gli incontri fatti dallo stilista e gli abiti disegnati.

Nel 1988 Guillermo Mariotto incontra Raniero Gattinoni che gli affida la creazione di alcuni abiti per la maison. Nel 2008 lo stilista venezuelano ha realizzato, per la sfilata “La pace è di Moda”, tre abiti bianchi ispirati ognuno a una religione monoteista che rappresentavano la co-esistenza di diverse religioni. Curiosità: ha disegnato gli abiti per Papa Benedetto XVI nel 2016

Inoltre realizza costumi di scena per tanti film e serie TV, come Le ali della vita con Sabrina Ferilli, il musical Vacanze Romane e l’opera lirica Madama Butterfly.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2022, chi sono i favoriti: i pronostici dei bookmaker