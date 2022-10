Alex Di Giorgio, chi è: vita privata, fidanzato, carriera e Ballando con le stelle

Alex Di Giorgio è un nuotatore professionista che però ha avuto diversi problemi sia nel mondo professionale sia in quello personale. Nel 2022 cerca il riscatto partecipando al programma di Rai1 Ballando con le stelle come ballerino.

Alex Di Giorgio, chi è: vita privata e fidanzato

Alex di Giorgio è nato a Roma il 28 luglio 1990. Fin da giovane nella sua vita c’è stata la passione e il talento per il nuoto.

Alex ha fatto da giovane coming out con coraggio ma non è stato molto fortunato. Infatti, i è stato vittima di omofobia per anni in ambito sportivo e nel 2013 è stato anche molestato per due anni dall’ex fidanzato Ivano Marino, influencer e personaggio televisivo condannato a un anno e due mesi di reclusione per stalking, sostituzione di persona e diffamazione. Attualmente non è fidanzato ufficialmente anche perché la storia con Marino è ancora molto fresca.

Carriera e Ballando con le stelle

Nella sua carriera da nuotatore, ha conquistato 35 medaglie ai campionati italiani assoluti, di cui 14 sono medaglie d’oro, mentre quelle ottenute nei campionati di categoria sono ben 45. Inoltre, Alex di Giorgio ha preso parte alle Olimpiadi di Londra nel 2012, in cui è arrivato 11° nei 4×200 stile libero, e alle Olimpiadi di Rio del 2016, quando invece si è piazzato 9° sempre nella stessa categoria.

Nel 2020, però, ha dovuto fermarsi in quanto è risultato positivo all’ostarina, una sostanza dagli effetti simili agli steroidi, pertanto il Tribunale antidoping lo ha squalificato inizialmente per otto mesi e riducendo poi la squalifica a soli tre mesi. Attualmente è inserito nella squadra Circolo Canottieri Aniene. Nel 2022 è entrato nel cast del programma di Rai 1 Ballando con le stelle: il nuotatore farà coppia con Moreno Porcu.