Michele Placido, chi è: biografia, figli, ex mogli, carriera

Chi è Michele Placido

Michele Placido, nato il 19 maggio 1946, ha 76 anni ed è un attore e regista italiano. A livello internazionale è conosciuto per il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani, e da quel momento ha avuto una prestigiosa carriera all’interno del mondo dello spettacolo.

Ha vinto l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino ha ottenuto per 4 volte il David di Donatello. Placido è stato poi regista nel 1990 con Pummarò, cui hanno fatto seguito altri lavori come Un viaggio chiamato amore (2002), Romanzo criminale (2005), Vallanzasca – Gli angeli del male (2010).

Figli

Michele Placido ha avuto ben cinque figli avuti da donne diverse. La prima moglie è Simonetta Stefanelli, sposata nel 1989 e con la quale ha divorziato nel 1994.

Con la Stefanelli ha poi avuto ben tre figli: nel 1976 Violante (anche lei attrice), nel 1989 Michelangelo e nel 1991 Brenno. Con Virginie Alexandre, invece, è nato il figlio Inigo nel 1988. Dalla relazione con la cantautrice e musicista Federica Vincenti, di 37 anni più giovane, è nato poi Gabriele nel 2006, quinto dei figli di Michele Placido. Il più giovane dei figli ha soli 14 anni ed è appassionato di calcio.

Curiosità

Suo nipote è Alessandro Onorato, dal 2013 consigliere comunale a Roma.