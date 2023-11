X Factor, assegnazioni e chi è l’ospite del secondo Live

X Factor è al su secondo live in programma in prima serata giovedì 2 novembre 2023. Ecco le assegnazioni e l'ospite.

X Factor arriva con il secondo live nella serata di giovedì 2 novembre 2023. Per la serata già sono state annunciate le assegnazioni così come l’ospite speciale che si esibirà sul palco del programma musicale in onda su Sky.

X Factor, assegnazioni

Nella serata di giovedì 2 novembre, arriva il secondo Live di X Factor 2023, in diretta alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. Sono state annunciate le assegnazioni dei rispettivi concorrenti nelle squadre dei quattro giudici.

Fedez

ASIA si esibirà in una cover di «All The Stars» di Kendrick Lamar e SZA

Maria Tomba canterà «You Shook Me All Night Long» degli AC/DC

SARAFINE porterà una sua rivisitazione di «Eleanor Rigby» dei Beatles

Ambra

Gaetano De Caro canterà «Dancing On My Own» di Robyn, nella versione di Calum Scott

Angelica si esibirà con «Love Me Again» di John Newman

Matteo Alieno porterà «Dio mio no» di Lucio Battisti

Dargen

Il Solito Dandy si esibirà sulle note di «Giulia» di Gianni Togni

SETTEMBRE porterà «Chiagne» di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra

gli Stunt Pilots canteranno una cover di «Englishman In New York» di Sting

Morgan

SELMI porterà una cover di «No Surprises» dei Radiohead

i SickTeens porteranno «Voices» di Russ Ballard

Chi è l’ospite del secondo Live

Per il secondo live, è stato annunciato un ospite importante che si esibirà all’X Factor Arena nella serata di giovedì 2 novembre 2023. Si tratta di Elodie che presenterà il suo nuovo album «Red Light», oltre ad uno speciale in onda venerdì 10 novembre alle 21.15 su Sky Uno sul suo tour, chiamato «Elodie Show 2023»v