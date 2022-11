Ema Stokholma, chi è: madre, vero nome, Angelo Madonia, radio, tv

Ema Stokholma è una scrittrice, modella e conduttrice radiofonica. Nelle ultime ore, ha fatto parlare molto della sua vita privata per il suo problema di inappetenza che lei ha raccontato sui suoi social.

Ema Stokholma, chi è: vita privata e madre

Ema Stokholma è all’anagrafe Morwenn Moguerou ed è nata a Marsiglia il 9 dicembre 1983. Ema ha perso la mamma prematuramente, Ema resta con il padre ma lui è spesso assente. Per questo, si lega molto al fratello che però attualmente vive in Bretagna.

Nel libro (pubblicato nel 2020), scritto sotto forma di romanzo, la modella racconta in maniera molto toccante gli abusi subiti dalla mamma.

In seguito, lasica la Francia e si trasferisce in Italia dove inizia la carriera di modella sfilando per diversi grandi stilisti come Versace, Fendi, Dolce & Gabbana, Valentino. Dopo la moda, ecco un’altra sua passione che diventa anche una professione: Dj, e si esibisce anche in tanti locali italiani ed europei.

Poi arriva anche il debutto in televisione avviene nel 2013, con il programma Mtv Italian Awards Aftershow. Nello stesso anno partecipa alla trasmissione di Fabio Canino, “Aggratis” e “Jump”, con Andrea Delogu.

Nel 2017 partecipa come concorrente al programma tv “Pechino Express”. Nel 2020 a Gennaio Ema Stokholma è presente a “PrimaFestival”, anteprima del Festival di Sanremo, su Rai Uno.

Ema Stokholma: ex fidanzato

Ad oggi non ci sono molto informazioni sulla sua vita sentimentale.

In passato, fino al 2018, Ema ha avuto una relazione amorosa con il rapper e produttore discografico romano Gemitaiz.

Ballando con le stelle con Angelo Madonia: nuovo amore in vista?

A Ballando con le stelle Ema Stokholma è in gara con Angelo Madonia, con il quale sta sorgendo un’intesa che potrebbe portare a una nuova storia d’amore. Interpellato sull’argomento, Madonia ha rimarcato senza nascondersi che “sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà” sottolineando anche che “mi pare evidente che ci sia qualcosa”.

Ema Stokholma e la radio

Tante le sue esperienze, dalla moda alla musica passando per la televisione e infine arrivando alla radio. Ema infatti conduce su Rai Radio 2 il programma Back2back e Challenge 4, su Rai 4.

Inappetenza della conduttrice

In un lungo video nelle Instagram Stories ha raccontato di soffrire di inappetenza da quando è bambina e che da sempre è “costretta” a mettere la sveglia per ricordarsi di mangiare. “Premetto che vado anche in analisi da diversi anni – ha scritto – Intanto sono sotto peso da sempre e questo non mi sta più bene, voglio prendermi cura del mio corpo e dosare bene le energie che non mangiando non riesco a gestire”.

Inoltre, “Da 38 anni per mangiare correttamente mi devo sforzare di pensarci, mettere la sveglia apposta e ritagliarmi il tempo perché il cibo è davvero la cosa che più rimando nella vita dando spazio ad altre attività”. Mangia ancora meno nei periodi di stress: “L’unico periodo della mia vita in cui ho avuto sempre fame e mangiato davvero tanto è stato quando ho partecipato a Pechino Express. Assurdo”. Detto questo possiamo anche dire alle persone che sono magre, grasse, basse, nere, bianche o che ne so.

Nessun problema, se dirlo è così importante e ci fa sentire bene”.

LEGGI ANCHE: Andrea Delogu: San Patrignano, marito, figli, Francesco Montanari