Chi è Vittoria Puccini: carriera, fidanzati, film, Non mi lasciare

Vittoria Puccini è un’attrice italiana diventata famosa per la sua interpretazione in Elisa di Rivombrosa. Nella nuova fiction Rai Non mi lasciarein onda su Rai 1 avrà un ruolo da protagonista.

Chi è Vittoria Puccini: esordi e carriera

Vittoria Puccini è un’attrice italiana, di origini fiorentine, che si è diplomata al liceo classico Michelangelo di Firenze. Classe 1981, inizialmente aveva tentato la strada della giurisprudenza iscrivendosi all’università di legge. Non avendo dato però alcun esame, decide di lasciare l’università per intraprendere la carriera da modella e poi da attrice.

Trasferitasi a Milano proprio per perseguire l’obiettivo, esordì nel 2000 nel ruolo di Gaia all’interno del film Tutto l’amore che c’è (diretto da Sergio Rubini). Nel 2001 appare in televisione nella miniserie La Crociera, mentre l’anno successivo torna sul grande schermo con il film Paz!. A lanciarla verso il successo, però, fu la serie tv Elisa di Rivombrosa in onda su Canale 5. Ha poi preso parte al film Baciami ancora di Gabriele Muccino (2010), ruolo per il quale vinse il Golden Goblet Award alla 13ª edizione del Festival Internazionale del Film di Shanghai come migliore attrice protagonista.

È poi entrata nel cast di alcune serie tv come La Baronessa di Carini,Tutta la verità, C’era una volta la città dei matti, e nel 2019 interpreta Monica nella serie tv Rai Mentre Ero via assieme a Giuseppe Zeno. Nell’aprile 2021 è protagonista della miniserie Rai La fuggitiva così come della serie Non mi lasciare in onda nel gennaio 2022.

Storie d’amore

Vittoria Puccini ha avuto più d’una storia d’amore importante.

Una di queste è quella con l’attore Alessandro Preziosi da cui ha avuto anche una figlia, Elisa, partorita nel 2006. Lasciatasi con lui, ha avuto una relazione con il collega Claudio Santamaria, storia che però è durata solo due anni. Attualmente è fidanzata con Fabrizio Lucci, più grande di lui di 20 anni, con il quale si sente felice e appagata. In una intervista a Io Donna, ha spiegato di aver trovato un uomo “posato: molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie, angosce“.

Con Alessandro Preziosi, ad ogni modo, continua ad avere un buon rapporto (“ci troviamo spesso tutti e tre per qualche pranzo o cena: è una cosa che fa bene a nostra figlia” ha dichiarato a Grazia)

Curiosità

Grazie al suo ruolo in Elisa di Rivombrosa ha vinto anche un Telegatto.

La serie tv che le ha dato il successo è Elisa di Rivombrosa, in onda su Canale 5 nel 2003. Il provino per fare questa parte, però, inizialmente non andò bene tanto che fu scartata. Poi, però, visto che il cast non riusciva a trovare la persona giusta per fare Elisa fu ripescata, e da lì in avanti iniziò il suo successo.