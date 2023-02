GF Vip 7, puntata del 13 febbraio: cosa è successo, chi è stato eliminato, nominati

GF Vip 7, cosa è successo nella puntata del 13 febbraio? Chi è stato eliminato tra i concorrenti in nomination? Chi invece è finito al televoto? Ecco il resoconto completo di quanto accaduto ieri sera nella trentatreesima puntata del reality più longevo d’Italia.

GF Vip 7, puntata del 13 febbraio: cosa è successo, chi è stato eliminato?

Ieri sera, lunedì 13 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Tanti avvenimenti hanno scosso la casa più spiata d’Italia, che da ieri ha un concorrente in meno. Il concorrente meno votato nel televoto eliminatorio, alla fine, è stato il giornalista Attilio Romita, che ha dovuto abbandonare immediatamente la casa del GF. Fonte di molte polemiche durante la sua esperienza nella casa, Romita ha fatto discutere anche con la sua eliminazione. Il giornalista, infatti, ha varcato la porta rossa senza salutare nessuno, ad eccezione di Antonino Spinalbese, un atteggiamento che ha intristito e irritato il resto del cast.

Nel corso della puntata, rinominata scherzosamente quella della Notte di San Valentino, si è parlato molto di Giulia Salemi, che ha annunciato la crisi del suo rapporto con Pierpaolo Petrelli: “Stiamo cercando di capire che direzione deve prendere la nostra storia“. Al centro dell’attenzione anche il turbolento triangolo formato da Oriana, Daniele e Martina. L’ex del tronista ha sminuito il suo rapporto con Oriana, dicendo che i due non avrebbero mai una storia al di fuori del reality. Da parte sua, Dal Moro smentisce il suo rapporto con la Nasoni: “Io e lei mai fidanzati”. Tanto caos anche per il rapporto tra Luca Onestini e la sua ex Ivana Mrazova. Tra i due c’è ancora una scintilla, ma il bacio di Ivana ad Andrea Maestrelli ha mandato tutto in crisi: “Abbiamo vissuto momenti brutti entrambi che non abbiamo voglia di rivivere”.

Chi sono i nuovi nominati fino al 16 febbraio?

Nell’ultima fase della puntata, i vip della casa del GF si sono espressi con le loro nomination, sia segrete in Confessionale che palesi. Sono ben quattro i concorrenti ora al televoto: Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Il voto resterà aperto fino a giovedì 16 febbraio. Solo uno dei quattro nominati sarà scelto come favorito del pubblico e otterrà l’immunità.