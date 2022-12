Andrea Maestrelli, chi è il calciatore ed ex di Nicole Murgia al GF Vip 7

Chi è Andrea Maestrelli, calciatore di serie minori ed ex fiamma di Nicole Murgia. Il giovane atleta è pronto a fare il suo esordio in tv al Grande Fratello Vip 7. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Andrea Maestrelli, vita privata e carriera del calciatore

Nato a Roma il 23 febbraio 1998, Andrea Maestrelli ha 24 anni ed è un calciatore attualmente svincolato, nipote dello storico allenatore Tommaso Maestrelli, condottiero del primo scudetto della Lazio nel 1974.

Figlio di uno dei due fratelli gemelli del tecnico, Maurizio, gioca come difensore e si è formato nelle giovanili del Perugia e della Ternana. Nel corso della sua carriera ha militato in diverse squadre nelle serie minori. Ha fatto il suo esordio da professionista nel 2017, tra le fila dell’Arzachena. Negli anni successivi ha giocato con le maglie di Bisceglie, Arezzo, Monopoli e Lucchese. Il suo ultimo contratto risale alla stagione 2021-2022, durante la quale è sceso in campo in nove occasioni con la maglia del Potenza.

È possibile seguire la sua vita quotidiana e le varie tappe della sua carriera attraverso il suo profilo Instagram, dove Maestrelli ha accumulato un seguito di oltre 7mila follower.

Andrea Maestrelli debutta in tv, entra nella casa del GF Vip 7?

Andrea Maestrelli avrà una chance per trovare maggior fama nelle prossime settimane, quando potrebbe fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7. Secondo alcune voci di corridoio il giovane difensore potrebbe varcare la porta rossa già nella puntata di lunedì prossimo.

Vita privata: la storia con Nicole Murgia

La sua esperienza nella casa potrebbe esser resa ancor più interessante dalla presenza dell’attrice Nicole Murgia, anche lei prossima a fare il suo debutto al GF Vip 7.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, i due si conoscono già molto bene. Pare infatti che abbiano avuto un breve flirt la scorsa estate. Si sa ancora molto poco della vita privata del calciatore e dei motivi che lo hanno allontanato da Nicole. Svelerà più dettagli al riguardo una volta entrato nella casa?