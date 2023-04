Francesco Gabbani, chi è: fidanzata, carriera, Sanremo, L’Abitudine, Rai

Chi è Francesco Gabbani, cantautore e musicista italiano, due volte vincitore del Festival di Sanremo. Il cantante carrarese classe 1982 ha trovato la fama in Italia con brani di successo come Occidentali’s Karma, Tra le granite e le granate e Pachidermi e pappagalli.

Il suo ultimo singolo si intitola L’Abitudine, canzone in cui vuole criticare la nostra “incapacità di reinventare le nostre giornate”, la nostra vita. L’invito – forte e chiaro – dell’autore è quello di riprendere in mano le proprie giornate e darsi una scossa.

Chi è Francesco Gabbani, vita e carriera: canzoni e vittorie a Sanremo

Nato a Carrara il 9 settembre 1982, Francesco Gabbani è un famoso cantante italiano, apprezzato da pubblico e critica. È cresciuto letteralmente a suon di musica, in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali. Fin da piccolo comincia a suonarne diversi, tra cui la batteria, la chitarra e il pianoforte. Prima di lanciarsi come autore musicale, lavora come fonico e tecnico di palco.

Fa il suo esordio nel mondo della musica con il gruppo Trikobalto, ottenendo un discreto successo, ma si lancia ben presto nella sua carriera da solista. Nel 2014 pubblica Greitist Iz, il suo primo album in studio, trainato dal singolo I dischi non suonano. Nel 2016 Gabbani si fa conoscere grazie alla sua vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, dove porta il brano Amen. Un anno dopo arriva finalmente la fama nazionale: partecipa tra i “Big” al Festival di Sanremo 2017, vincendo la kermesse con l’orecchiabile Occidentali’s Karma. È il primo artista della storia del Festival ad essersi aggiudicato la vittoria in una delle categorie principali della competizione per due anni consecutivi.

Negli anni successivi Gabbani pubblica molti altri brani di successo, come il tormentone estivo Tra le granite e le granate, Pachidermi e pappagalli e Selfie del selfie, La Rete, Spazio Tempo. Nel 2020 torna sul palco dell’Ariston con Viceversa, tratta dal suo quarto album omonimo, con la quale raggiunge il secondo posto nella competizione. Nel 2021 ha annunciato la produzione di un quinto album, Volevamo solo essere felici, dal quale è stato estratto, nel marzo 2022, un singolo omonimo. Ha un profilo Instagram molto attivo con oltre 640mila follower.

Vita privata: fidanzata, figli

Francesco Gabbani non è sposato, né ha figli. In passato ha avuto una relazione sentimentale con Dalila Iardella, tatuatrice professionista di Carrara con la quale è stato per ben nove anni.

Oggi ha ritrovato l’amore in Giulia, alla quale ha dedicato il brano Viceversa, portato sul palco dell’Ariston nel 2020 e arrivato sul secondo gradino del podio. Giulia non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto gelosa della propria privacy, per questo motivo non ci sono molte informazioni su di lei.

Il programma “Ci vuole un fiore” su Rai 1

Il programma “Ci vuole un fiore” targato Gabbani-Fialdini è andato in onda nell’aprile 2022 sviluppando la tematica ambientalista. punta a sensibilizzare i telespettatori su un tema più attuale che mai, quello dell’emergenza ambientale. Francesco Gabbani, parlando con l’agenzia AdnKronos, ha spiegato qual è la sfida che ha colto in questa sua prima esperienza di conduttore. “La sfida di condurre l’ho accettata proprio per il tema, perché io ho un’attitudine green e l’ho sempre dichiarato, quindi ho accolto subito l’invito”. Assieme a lui nella conduzione ci sarà Francesca Fialdini Toscana proprio come il cantante.