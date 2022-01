Chi è Giulia Salemi, la showgirl di origini persiane

Giulia Salemi è una modella e showgirl italo-persiana. Ha 28 anni ed è nata a Piacenza. È diventata celebre al pubblico per aver vinto Pechino Express 2015 in coppia con sua madre Fariba Tehrani e per aver partecipato al Grande Fratello VIP 3. È tornata sul piccolo schermo grazie al Grande Fratelo VIP 5, dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli. E nel 2021, insieme a Gaia Zorzi, conduce la nuova edizione di “GF VIP Party” dove giudica i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Ecco chi è Giulia Salemi.

Chi è Giulia Salemi: biografia

Giulia Salemi nasce a Piacenza l’1 aprile del 1993, oggi ha dunque 28 anni, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. La madre è iraniana, Fariba Tehrani, mentre il padre si chiama Mario Salemi, che di professione fa il poliziotto. Giulia Salemi studia al Liceo Scientifico e frequenta un solo anno di università alla facoltà di Economia e Commercio alla Cattolica di Piacenza.

Successivamente si trasferisce a Milano per inseguire il sogno di fare spettacolo.

La carriera

La sua carriera inizia nel mondo dello show business. Nel 2014 infatti Giulia Salemi partecipa a Miss Italia, dopo aver ottenuto il titolo di Miss Piacenza, concorso in cui si piazza al quarto posto. Da allora comincia ad essere invitata come opinionista in diversi programmi come Tika Tika e Quelli che il calcio. L’anno successivo è concorrente di Pechino Express, reality di Rai 2 al quale si presenta in coppia con la madre Fariba Teherani.

Conclusosi il reality, Giulia Salemi fa la prima esperienza da conduttrice. Presenta infatti il programma calcistico Leyton Orient e Milano-Roma. Partecipa su Mtv al Super Shore, e conduce Ridicolousness sempre sul canale 8. La vera svolta però arriva nel 2018, quando diventa concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Nel 2020 partecipa di nuovo al Grande Fratello Vip. Nella Casa conosce Pierpaolo Pretelli, suo attuale fidanzato. A settembre dello stesso anno, poi, su Italia 1 presenta “Disconnessi on the road”.

E A settembre 2021 conduce GF VIP Party su Mediaset Play insieme a Gaia Zorzi.

La vita privata della showgirl

Giulia Salemi dal 2020 fa coppia con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo e Giulia si dividono regolarmente tra Milano e Roma per poter stare insieme. Come è noto infatti Pierpaolo vive a Roma (dove si trova anche suo figlio Leonardo, avuto con l’ex Ariadna Romero) mentre Giulia vive da sempre a Milano.

L’ex gieffina ha però avuto delle relazioni con altri uomini del mondo dello spettacolo. Si ricordano Francesco Monte, conosciuto durante il suo primo Grande Fratello, e Abraham Garcia. Ma anche Marco Cartasegna e Marco Ferri.