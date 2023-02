San Valentino, la festa degli innamorati: storia, significato, rose e fiori da regalare e frasi d’amore

San Valentino è la festa degli innamorati. Negli anni il 14 febbraio è diventato il simbolo dell’amore ma soprattutto si è trasformato in tradizione. Tante coppie in questa giornata si scambiano regali di tradizione come fiori.

San Valentino, la festa degli innamorati: storia e significato

Il 14 febbraio ricorre la festa di San Valentino: una giornata che da circa 600 anni è dedicata agli innamorati che, in questo giorno, si scambiano doni e frasi romantiche per sugellare il proprio amore. La decisione di istituire questa giornata è stata della Chiesa Cattolica per rendere religioso il rito pagano per la fertilità. Il mese di febbraio per gli antichi romani rappresentava il periodo in cui si preparava la stagione della rinascita. Nel 496 d.C., la festa pagana fu annullata da Papa Gelasio che istituì il culto di San Valentino.

Il Santo Valentino nacque a Terni, la città diventata poi meta di pellegrinaggio per gli innamorati. Secondo le informazioni che ci sono sulla vera storia di San Valentino, si dice che un giorno il santo incontrò due fidanzati che stavano litigando. Quindi si avvicinò con una rosa in mano e la regalò alla coppia invitandoli a riconciliarsi e pregando il Signore affinché il loro amore divenisse eterno. Qualche giorno dopo la coppia si riconciliò chiedendo la sua benedizione e da allora ogni 14 del mese le coppie raggiungevano Terni per la benedizione.

San Valentino: rose e fiori da regalare

La rosa è simbolo di romanticismo e di amore. Da sempre questo fiore accompagna gli innamorati. Infatti, in base al colore scelto, la rosa assume un significato specifico.

Le rose rosse sono il simbolo per eccellenza dell’amore. A San Valentino , la rosa rossa è tipica di un sentimento profondo, ideale per esprimere le proprie sensazioni ed emozioni con un piccolo gesto di grande valore.

sono il simbolo per eccellenza dell’amore. , la è tipica di un sentimento profondo, ideale per esprimere le proprie sensazioni ed emozioni con un piccolo gesto di grande valore. Le rose rosa sono solitamente associate all’amicizia: se regalato al proprio partner è un’idea particolare per il giorno degli innamorati per esprimere ammirazione e per celebrare un amore giovane che conserva la potenza e delicatezza di un sentimento appena sbocciato.

sono solitamente associate all’amicizia: se regalato al proprio è un’idea particolare per il per esprimere ammirazione e per celebrare un che conserva la potenza e delicatezza di un appena sbocciato. La rosa gialla nella festa degli innamorati può essere un simbolo di pace dopo un litigio, tuttavia, è un prodotto tradizionalmente associato alla gelosia e, talvolta, all’infedeltà.

può essere un simbolo di pace dopo un litigio, tuttavia, è un prodotto tradizionalmente associato alla gelosia e, talvolta, all’infedeltà. La rosa bianca è legata all’amore puro o platonico ma ha anche un ulteriore significato: le rose bianche a San Valentino sono il fiore perfetto per dichiararsi timidamente ed elegantemente all’amata.

Poi ci sono anche altri fiori che possono essere regalati per festeggiare e dimostrare l’amore verso il proprio partner.

I tulipani rossi sono l’emblema di questa ricorrenza in quanto protagonisti di una drammatica leggenda romantica : Fahrad, un giovane turco, venuto a conoscenza della tragica scomparsa della giovane Shirin si mise in marcia per ritrovare la sua amata. Tuttavia, non riuscendo nell’impresa, si tolse la vita infliggendosi ferite mortali: da queste nacquero dei meravigliosi tulipani rossi . Un’idea perfetta come regalo di San Valentino per colpire il cuore della persona amata con originalità.

sono l’emblema di questa ricorrenza in quanto protagonisti di una drammatica leggenda : Fahrad, un giovane turco, venuto a conoscenza della tragica scomparsa della giovane Shirin si mise in marcia per ritrovare la sua amata. Tuttavia, non riuscendo nell’impresa, si tolse la vita infliggendosi ferite mortali: da queste nacquero dei meravigliosi . Un’idea perfetta come per colpire il della persona amata con originalità. L’orchidea è una valida alternativa ai fiori per il giorno degli innamorati in quanto rappresenta l’ affetto incondizionato , con un fiore che simboleggia sensualità e passione. Inoltre, la capacità dell’ orchidea di crescere e resistere a diversi tipi di clima, ha fatto sì che in Oriente diventasse l’emblema dell’ amore duraturo : in grado di sconfiggere qualsiasi ostacolo.

in quanto rappresenta l’ , con un fiore che simboleggia sensualità e passione. Inoltre, la capacità dell’ di crescere e resistere a diversi tipi di clima, ha fatto sì che in Oriente diventasse l’emblema dell’ : in grado di sconfiggere qualsiasi ostacolo. Il Garofano rosso è un dolce e romantico rischio, un regalo da parte di un Valentino che apre il cuore alla dolce metà, dichiarando i propri sentimenti.

Le frasi d’amore

L’amore è l’artefice di tutte le cose (Platone)

Non siamo mai così privi di difese come quando amiamo (Sigmund Freud)

L’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona (Albert Einstein)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo (Jane Austen)

Che l’amore sia tutto ciò che esiste è tutto quello che sappiamo dell’amore (Emily Dickinson)

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento (Alda Merini)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupery)

L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo (Nicholas Sparks)

L’amore è la più saggia delle follie (William Shakespeare)

Ore le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo (Francesco De Gregori)

Tu, tu che sei diverso Almeno tu nell’universo Un punto sei, che non ruota mai intorno a me (Mia Martini)

Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi (Vasco Rossi)

E faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te. (Diodato)

Non ti ho detto mai veramente quello che tu sei per me. E’ difficile spiegare quello che ti riempie gli occhi e il cuore e che da luce alla tua vita (Adriano Celentano)

E ci sei, adesso tu, a dare un senso ai giorni miei (Eros Ramazzotti)

L’amore vince su tutto (Virgilio)

LEGGI ANCHE: Cinque app (più una) per single… No, non sono quelle per incontri online