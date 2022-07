San Francisco, piovono acciughe dal cielo: incredibile ma vero

San Francisco, piovono acciughe dal cielo e anche in grosse quantità: incredibile ma vero ciò che sta succedendo in California da diversi giorni. I cittadini sono increduli ma dietro a questo fenomeno c’è anche in parte una spiegazione scientifica.

San Francisco, piovono acciughe dal cielo

A San Francisco, in California, piovono acciughe dal cielo: letta così può sembrare uno scherzo ma è tutto vero. Dietro a questo fenomeno, c’è una curiosità e una spiegazione legata si a fenomeni climatici e quindi scientifici ma anche alla goffa prese dei pellicani in volo.

Ovviamente, tanti sono i filmati condivisi sui social e in particolare sulla piattaforma di TikTok e quindi molti hanno pensato a uno scherzo o un video montaggio.

Incredibile ma vero

Secondo gli esperti, la pioggia di acciughe è riconducibile alle basse temperature delle acque nella celeberrima baia che si trova in prossimità della città. In pratica, le temperature più basse del solito di queste zone hanno determinato una “fioritura” eccezionale di plancton, il cibo preferito di molti pesci, tra cui appunto le alici, che sono aumentate improvvisamente di numero.

Come riportano gli scienziati locali, il numero di pellicani è aumentato a dismisura nelle ultime settimane e – dopo avere catturato le numerose prede nelle acque – i pellicani stessi possono avere problemi a trattenere i pesci durante il trasporto in volo.

