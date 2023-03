GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 27 marzo: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 27 marzo? Sono sei i concorrenti al televoto questa settimana, uno di loro otterrà un posto in finale al fianco di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Chi otterrà l’immunità? Chi invece sarà eliminato? Come votare il proprio vip preferito? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 27 marzo

Tanti colpi di scena nella 43esima puntata del Grande Fratello Vip 7. Dopo Oriana e Micol, il pubblico a casa ha scelto la terza finalista di questa edizione, Giaele De Donà. Un risultato sorprendente ma non quanto l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti più prominenti di questo GF. Nel corso della settimana l’ex schermitrice si era persino definita “la vera protagonista di questa edizione”. A detta di Antonella, il pubblico avrebbe ascoltato un post di sua madre, che aveva espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute: “Non lo dovrebbe fare, sono cose mie. Avevo deciso di rimanere”.

Mancano appena due settimane alla puntata finale del reality e ormai i posti per la finale sono solo due. È una sfida a sei per gli ultimi posti nel prossimo televoto, aperto fino al 27 marzo. Sono coinvolti tutti i concorrenti non finalisti rimasti in casa, il più votato andrà in finale, il meno votato dovrà lasciare la casa. Si sfidano Alberto De Pisis, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Andrea Maestrelli e Nikita Pelizon.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi. #GFVIP pic.twitter.com/hibrdMUYoa — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2023

In base ai primi dati raccolti dai sondaggi, questo televoto sarà una lotta a due tra Nikita ed Edoardo per il quarto posto in finale. La giovane modella e l’ex naufrago si alternano ai primi posti dei sondaggi di Isa e Chia, Forumfree e RealityHouse, in estremo vantaggio sul resto dei concorrenti. Poche speranze per Alberto, incastrato a metà classifica, nonostante il “tifo” di Antonio Zequila. Sono in due, invece, a rischiare di dire addio al reality. Andrea e Milena sono ultimissimi, con percentuali di voto tra l’1% e l’8%. L’ex calciatore, in particolare, sembra arrancare: stavolta non ci sarà un biglietto di ritorno a salvarlo dall’eliminazione.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: