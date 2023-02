Milena Miconi, chi è la figlia Sofia Graiani: età, studi, Gf Vip 7

Sofia Graiani è la figlia di Milena Miconi, attuale concorrente del Grande Fratello vip 7. Questa sera, giovedì 23 febbraio, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla mamma.

Milena Miconi, chi è la figlia Sofia

Sofia Graiani è una ragazza di 20 anni, diplomata al liceo linguistico e che potrebbe seguire le orme della madre. Ha una sorella più piccola, Agnese, nata nel 2010 e vive a Roma. Della sua vita si sa poco, e vedendo il suo profilo Facebook si legge che ha studiato presso il liceo linguistico Gaetano De Sanctis a Roma. Dopo aver finito finito gli studi, si dice che sarebbe anche lei attratta dal mondo dello spettacolo come la mamma, ma non si hanno ancora conferme a riguardo. Il papà Mauro Graiani, padre di Sofia, lavora come regista e sceneggiatore italiano per il cinema e per le fiction televisive. Mauro e la concorrente del Grande Fratello Vip si sono uniti in matrimonio nel 2019, dopo diciotto anni di fidanzamento.

Vita privata

Sofia è fidanzata? Attualmente non si sa se lo sia o meno.

Le parole di Milena per Sofia