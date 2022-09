Chi è Silvia Slitti, wedding planner dei vip: marito, figlio, Ambra Angiolini

Chi è Silvia Slitti? Wedding Planner dei vip ed ex meteorina, ha 38 anni ed è originaria di Monsummano Terme

Silvia Slitti, famosa wedding planner dei vip, è finita alla ribalta del gossip per il fatto di aver affittato ad Ambra Angiolini una casa che però non ha ancora liberato. Vediamo meglio chi è.

Chi è Silvia Slitti

Silvia Slitti, wedding planner di successo, è nata il 20 dicembre 1984 e ha 38 anni. Originaria di Monsummano Terme in provincia di Pistoia, ha sempre fatto l’organizzatrice di eventi ed ama tenersi in forma.

In passato, prima di diventare organizzatrice di eventi di professione, ha lavorato come meteorina a Mediaset all’interno del Tg4 ma la sua voglia di essere una donna indipendente l’ha spinta a cambiare totalmente professione.

Marito e figli

Nel luglio 2011, dopo un fidanzamento durato moltissimi anni, Silvia Slitti ha sposato Giampaolo Pazzini, ex calciatore che ha militato nella Sampdoria e nel Verona. Il 22 dicembre 2022, dopo anni di fidanzamento, è diventata madre di Tommaso.

Per quanto concerne la sua vita privata è particolarmente riservata, molto attenta a non dare alle telecamere la sua vita privata.

La polemica contro Ambra Angiolini

Silvia Slitti, nel settembre 2022, ha accusato la showgirl Ambra Angiolini di essere abusiva a casa sua. La weeding planner, infatti, si è sfogata contro la neo giudice di X Factor per il fatto che ha affittato ad Ambra una delle sue case a Milano nel 2021. Ambra, però, da quel momento non ha più voluto lasciare la casa e ora la questione sta iniziando ad essere affrontata per vie legali.