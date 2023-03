Nuova bufera al Gf Vip, questa volta innescata dalla mamma di Antonella Fiordelisi che ha scritto una lettera aperta a Piersilvio Berlusconi.

Ecco cosa ha scritto la mamma di Antonella Fiordelisi, e il contenuto sta già facendo discutere, soprattutto in alcuni estratti che riportiamo letteralmente.

Antonella Fiordelisi, la mamma a PierSilvio: “Preoccupata per la salute di mia figlia”

Di seguito la lettera scritta a PierSilvio che è stata diffusa dai social di Antonella Fiordelisi. “Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, cosi ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando. Detto ciò, le vorrei far presente che il GF Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent come direbbe mia figlia). Pensi che mia figlia Antonella, purtroppo poco avvezza alle parolacce, è stata tacciata di eccessivo protagonismo (come se in un reality fosse un sacrilegio) e perfino di essere, con le parole, una grande provocatrice (credo che se avesse provocato in altro modo sarebbe stata più simpatica agli autori…). Pensi che fra qualcuno che staccava, per sua stessa ammissione, i microfoni ambientali per giorni (strano che autori cosi attenti non se ne siano accorti…) e qualche altro che diceva parolacce in continuazione, chi veniva attaccata con veemenza ad ogni puntata era mia figlia, lei era quella cattiva, le altre si, eranovolgari, infrangevano le regole, ma dopotutto erano cosi simpatiche…”

“Odio social verso mia figlia”

Sempre nella stessa lettera, la mamma di Antonella lamenta attacchi continui verso la figlia. “Questi attacchi continui, hanno portato, come conseguenza, ad un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato; alcune importanti pagine e profili Instagram, cosiddetti big account, dietro i quali stanno sicuramente personaggi senza scrupoli, vedevano esclusivamente la pagliuzza nell’occhio di mia figlia ma non la trave degli altri, questi profili incitano tuttora all’odio (tant’è che sono presenti fra i commenti anche delle minacce di morte), insomma l’ossessione di questi big account nei riguardi di Antonella è tuttora talmente palese che perfino Sonia Bruganelli (unico papavero in un campo di grano) è intervenuta per far notare che l’ossessione verso Antonella è davvero eccessiva. Ad ogni puntata, dunque, mia figlia veniva mortificata per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri concorrenti (ripeto solo a parole, mai aggressiva e senza parolacce alcune), mentre per qualcuna che diceva parolacce, invece, il conduttore riservava un sorriso e una pacca sulle spalle, facendo passare in secondo piano anche le 78 denunce per razzismo e xenofobia (e chi siamo noi per non dare una seconda possibilità a chi è stata cacciata da altri reality?).

L’attacco a Orietta Berti

La mamma di Antonella, poi, critica anche la Berti. “Che delusione poi quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere I milione di follower (?) e raggiungendo l’apice della sua rabbiosa frustrazione(perché solo cosi si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: “guadagnati la pagnotta con rispetto…come ho fatto io….” quasi come a voler insinuare qualcosa…che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune. Inoltre il buon conduttore, invece di ammonire la Berti, cosa fa? Con un sorriso si rivolge ad Antonella: “Qualcuna ti ha spellata viva” e mia figlia risponde: “Non so, in realtà spero non lo faccia mai nessuno” Ecco, caro Pier Silvio, credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione e nel tentativo di raddrizzare il programma si infierisce su una ragazza che è stata sempre educata (Patrizia Rossetti, Gnocchi e tanti altri ne parlano solo bene) e che in piedi e composta in studio, deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza (la prego di rivedersi la puntata di ieri) che raramente si sono viste in tv.”