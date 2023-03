GF Vip 7, Antonio Zequila tifa Alberto De Pisis: “Educato e tranquillo”

GF Vip 7, Antonio Zequila fa il tifo per Alberto De Pisis: “Facciamo vincere l’educazione per una volta”. Il noto personaggio televisivo, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, spera nella vittoria dell’ex di Taylor Mega: “Troppo spazio a gossip e triangoli amorosi”.

GF Vip 7, Antonio Zequila tifa per Alberto De Pisis

La finale del Grande Fratello Vip 7 è sempre più vicina, ogni spettatore è pronto a supportare fino alla fine il proprio gieffino preferito. Solo cinque dei dieci concorrenti rimasti in gara accederà alla puntata finale, e solo uno dei finalisti si aggiudicherà la vittoria e un montepremi da 100mila euro. Tra i “tifosi” da divano ci sono anche alcune vecchie conoscenze del GF, tra cui anche Antonio Zequila. Il noto personaggio televisivo, già concorrente della quinta edizione Vip e dell’Isola dei Famosi 2022, ha parlato del GF Vip 7 in un’intervista concessa a Radio Cusano Campus. Zequila ha svelato di avere un concorrente preferito per il quale fa il tifo: “Mi piacerebbe molto se vincesse Alberto De Pisis“.

Le motivazioni di Zequila: “Facciamo vincere l’educazione, per una volta”

Dietro il supporto di Antonio Zequila c’è un grande rispetto per il gieffino e per il suo modo di porsi. A sua detta, Alberto De Pisis si è fatto notare per la sua grande educazione: “È una persona educata e tranquilla che ha fatto un percorso netto. Mi piacerebbe che vincesse almeno per una volta l’educazione che si è un po’ persa in televisione. Si da sempre spazio al gossip e ai triangoli amorosi che lasciano il tempo che trovano. Sarebbe un Grande Fratello all’insegna dell’educazione anziché allo scambio di carne da macelleria”.