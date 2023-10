GF 2023, anticipazioni puntata 19 ottobre: Varrese si ritira dopo l’addio di Heidi?

GF 2023, le anticipazioni della puntata del 19 ottobre: Massimiliano Varrese è pronto a lasciare la casa? L’improvviso addio di Heidi Baci è ancora sotto i riflettori. L’attore la seguirà o deciderà di continuare?

GF 2023, anticipazioni puntata 19 ottobre: cosa farà Varrese?

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha sconvolto sia il pubblico che i concorrenti. L’addio a sorpresa di Heidi Baci, che ha scelto di ritirarsi dopo le pressioni del padre, saranno senz’altro ancora al centro del dibattito in puntata. Uno degli argomenti più caldi sarà sicuramente la permanenza di Massimiliano Varrese, ancora sconfortato dall’accaduto. L’attore ha più volte minacciato di lasciare la casa, preoccupato sia per Heidi che per la sua immagine dopo le parole di Genti. Cosa deciderà di fare? Continuerà a giocare o lascerà il GF? Ci sarà anche spazio per le tensioni tra Beatrice Luzzi e il resto del cast, in particolare con Varrese, Letizia Petris e Samira Lui, e per l’amore, con uno sguardo sulla gelosia di Paolo Masella dopo l’abbraccio tra Letizia e Vittorio Menozzi.

I nominati e i sondaggi, chi sarà eliminato?

Quattro concorrenti sono a rischio eliminazione questa sera: Grecia Colmenares, Samira Lui, Rosy Chin e Valentina Modini. In base ai sondaggi la permanenza di Grecia pare praticamente certa, ma lo stesso non si può dire delle sue colleghe. L’attrice domina la classifica con percentuali tra il 40% e il 60%, mentre le altre son costrette a dividersi le briciole, con Rosy Chin data per ultima sia su Isa e Chia che su Reality House. Su Forumfree è invece Samira a rischiare grosso, con appena il 12% dei voti. Tra le tre c’è comunque una differenza minima di preferenze, per cui non si possono escludere sorpassi ed eliminazioni a sorpresa.