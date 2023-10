Heidi Baci si ritira dal GF 2023 dopo l’intervento del padre, cosa è successo?

Heidi Baci si ritira nella notte, la 26enne lascia il GF 2023: che cosa è successo? L’addio shock della concorrente dopo l’ultima puntata del reality show dopo l’incontro con suo padre: che cosa le ha detto?

Heidi Baci si ritira dal GF 2023, l’addio nella notte dopo il discorso del padre

Addio a sorpresa per Heidi Baci, la concorrente del Grande Fratello 2023 ha deciso di ritirarsi dal reality show durante la notte dopo il duro confronto con suo padre, Genti, nel corso dell’ultima puntata. L’uomo ha visitato sua figlia nella casa, intenzionato a portarla via a causa della sua frequentazione con Massimiliano Varrese. Genti si è detto deluso dalla decisione di Heidi di avvicinarsi ad un “un uomo più grande di lui”. Il padre di Heidi non sente ragioni: “Sono venuto qui perché ti voglio bene: una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Tu e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andrà in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore, io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità“.

Genti ha quindi spinto per convincere Heidi a lasciare il programma: “Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta”. Chiude sussurrandole una frase in albanese: “Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera“. Sconvolta dalle parole del padre, Heidi Baci ha subito minacciato di lasciare il programma, salvo lasciarsi convincere da Alfonso Signorini a prendersi un po’ di tempo. Durante la notte, tuttavia, dopo un’ulteriore telefonata da parte dei genitori, la 26enne lascia la casa. Ad annunciarlo agli altri concorrenti è Letizia Petris: “È andata via, non ha potuto salutare nessuno, manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Mi hanno chiamato in Confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. Mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di stato, io ho già pianto in Confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal Confessionale“.

Le reazioni dei concorrenti e di Signorini: “Messaggio sbagliato, ci porta indietro di cinquant’anni”

Il discorso di Genti ha lasciato a bocca aperta sia il cast di concorrenti che Alfonso Signorini, che ha preso subito le distanze dalle sue parole e dal suo tentativo di controllare le scelte della figlia: “Signore, le sue affermazioni sono molto forti e mi sento di dissentire. Massimiliano non ha mai trattato male Heidi e non ha mai esercitato violenza. Questo va assolutamente detto ad onore della verità. Si può scivolare dalle situazioni senza cadere. Inoltre essere un po’ oppressivi non significa fare stalking: noi vigiliamo con grandissima attenzione, e non è possibile. Non capisco quale sia il problema, se si tratta solo dell’età di Massimiliano”.

Lo stesso Varrese ha preso le difese di Heidi: “Se Heidi ha paura non è certo di me. Sicuramente Heidi avrà paura del giudizio di suo padre, ma preferisco tacere in questo momento. Quello che è successo stasera è molto grave, in un’epoca dove si fanno battaglie contro il patriarcato…Insomma, è veramente meglio che io taccia. Apprendo una grande lezione da questo viaggio: questo rafforza ancora di più la mia idea di padre di poter lasciar libera mia figlia di poter vivere la sua vita e seguirla nelle sue scelte, senza imporle nulla. Questo è ciò che penso. La parola ‘opprimente’ sta diventando ‘opprimente’ per me”.

Anche Beatrice Luzzi ha commentato l’addio della ragazza: “Noi adesso abbiamo una responsabilità enorme perché il messaggio che è passato è che una ragazza non ha fatto nulla e il padre imbufalito, infastidito, ingelosito, viene e se la porta via. E lei è andata via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di cinquant’anni“.