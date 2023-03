Delta, film con Lo Cascio e Alessandro Borghi: trama, cast, dove vederlo e trailer

Delta è il film che è uscito al Cinema con protagonisti principali di rilievo come Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi. “Ho pensato Delta come un viaggio lungo il fiume che porta a un cuore di tenebra italiano. Seguendo questa emozione senza giudicarla, il film racconta cosa rimane nelle vite dei protagonisti una volta travolti dalla ferocia della violenza. Storie di solitudini e vite selvagge; racconti di banditi e sceriffi. Uomini e donne persi nella nebbia, in lotta per non soccombere ai propri istinti”, ha dichiarato il regista Michele Vannucci.

Delta, film con Lo Cascio e Alessandro Borghi: trama e dove vederlo

Delta è il film che è uscito al cinema giovedì 23 marzo con protagonisti principali Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi. Ecco la sinossi ufficiale: “Il delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del delta, scoprendo la loro vera natura in un duello che non prevede eroi”.

Borghi ha recentemente dichiarato: “Delta è un film che porto nel cuore perché racconta una storia sincera. Non molliamo, continuiamo a raccontare storie, senza algoritmi, senza influencer, senza musiche da botteghino. Il cinema merita di poter essere difficile, merita di non essere per tutti, perché quello che è per tutti è mediocre, per forza”. Lo Cascio, ha aggiunto: “Per questo ruolo era necessario non prepararsi, altrimenti avrei riprodotto qualcosa che già conoscevo. Quando ho letto la sceneggiatura ne sono rimasto talmente affascinato che ho incontrato il regista per dirgli che non credevo di essere capace di interpretare Osso. La sceneggiatura è molto sottile, il mio personaggio si occupa di controllare l’equilibrio tra terra e acqua, fa la guardia ecologica perché nella regione del delta c’è il reale rischio di essere sommersi da un momento all’altro”.

Delta, film: cast

Dunque, nel cast di Delta oltre ai due protagonisti principali Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, ci sono anche Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, Marius Bizau, Sergio Romano.

Il trailer

