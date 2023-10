Genti Baci, chi è il padre di Heidi Baci: l’intervento al GF 2023

Chi è Genti Baci, padre di Heidi Baci. L’uomo è finito al centro di un mare di polemiche dopo il suo intervento al Grande Fratello 2023 che ha costretto sua figlia a ritirarsi dal reality show. Che cosa si sono detti?

Chi è Genti Baci, tutto sul padre di Heidi Baci: cosa sappiamo di lui?

Genti Baci è il padre di Heidi Baci, imprenditrice e modella 26enne nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 2023. Nato in Albania, Genti si è costruito una vita in Italia insieme a sua moglie, affermandosi come imprenditore edile. Durante la sua permanenza nella casa del GF, Heidi ha spiegato di essere molto legata ai suoi genitori e di essere davvero grata per i loro sacrifici. La giovane ha raccontato di aver vissuto per un anno a Dubai e di aver organizzato un viaggio per loro, così da poter passare insieme le vacanze natalizie: “Ho ribaldato il mondo per farli venire. Il primo gennaio abbiamo fatto il bagno a mare“.

Il controverso intervento al Grande Fratello e il ritiro di Heidi: “Un pugnale al cuore”

Il padre di Heidi Baci è finito sulla bocca di tutti negli ultimi giorni a causa del suo intervento al Grande Fratello, da molti considerato maschilista e patriarcale. Genti ha fatto visita alla figlia nella casa, furioso per la sua decisione di avvicinarsi a Massimiliano Varrese, “un uomo più vecchio di me”.

L’imprenditore si è presentato con l’intenzione di portar via la figlia e convincerla a ritirarsi: “Sono venuto qui perché ti voglio bene. Ma una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità. Pensa anche alla salute della mamma, sta male. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco. Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta“.

Sconvolta dalle parole del padre, Heidi ha lasciato il programma poche ore dopo. “Noi adesso abbiamo una responsabilità enorme.” -ha commentato amara Beatrice Luzzi– “Il messaggio che è passato è che una ragazza non ha fatto nulla e il padre imbufalito, infastidito, ingelosito, viene e se la porta via. E lei è andata via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di cinquant’anni“.