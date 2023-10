GF, Beatrice Luzzi a rischio squalifica: “Un uomo sarebbe già fuori”

GF, Beatrice Luzzi a rischio squalifica: che cosa ha detto l’attrice? Molti membri del cast contestano le sue parole su Giuseppe Garibaldi: “Se fosse un uomo sarebbe già fuori”.

Se non si fosse già capito dalle continue nomination, non scorre buon sangue tra Beatrice Luzzi e il resto dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Purtroppo per gli altri gieffini, l’ex attrice di Vivere è molto ben voluta dal pubblico e sembra quindi improbabile che possa uscire sconfitta da un televoto. Ciononostante, il rischio che l’esperienza nella casa di Beatrice possa concludersi prima del previsto potrebbe non essere del tutto scongiurato. Negli ultimi giorni diversi gieffini hanno contestato una battuta fuori luogo dell’attrice che, a loro detta, dovrebbe metterla a rischio squalifica.

Le parole dell’attrice, Letizia Petris: “Un uomo sarebbe già fuori”

È Letizia Petris a puntare il dito, nel corso di una conversazione con Fiordaliso, durante la quale ha parlato della frequentazione dell’attrice con Giuseppe Garibaldi. A sua detta, infatti, Beatrice Luzzi avrebbe definito l’aitante calabrese “un ragazzo facile”. Incitata da Fiordaliso, Letizia ha condiviso più dettagli: “Gli ha detto che lui si dà a tutte, che è un ragazzo facile. Poi glielo ha detto senza microfono. Tu immagine se fosse stato Giuseppe a dirlo a lei, sarebbe stato fuori dalla Casa squalificato“. Anche Massimiliano Varrese ha commentato la vicenda: “No, non puoi dire una cosa così. Lui ce l’aveva il microfono? Allora l’audio lo becca lo stesso”. Come andrà a finire?