Valentina Modini, chi è la Lady Fajana del Grande Fratello 2023: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Valentina Modini, la “Lady Fajana” nel cast del Grande Fratello 2023. Scopriamo qualche informazione in più sulla PR specialist nel cast del reality show più seguito d’Italia: cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Valentina Modini del Grande Fratello 2023: vita privata e carriera di Lady Fajana

Nata a Brovello Carpugnino, in Piemonte, il 3 novembre 1993, Valentina Modini ha 29 anni ed è una dei concorrenti “nip” del Grande Fratello 2023. Diplomata al liceo classico e laureata in Scienze dei Beni Culturali, ha una magistrale in Comunicazione per l’impresa. Prima di entrare nella casa del GF, Valentina lavorava come addetta stampa e PR Specialist e spesso aiutava la sua famiglia nello storico ristorante del nonno. La gieffina ha infatti un ottimo rapporto con i suoi familiari, in particolare con sua madre: “Senza dubbio è la persona più bella del mondo. La persona che mi ha insegnato a tirare fuori la grinta”.

In parallelo Modini porta avanti anche un podcast su Spotify con lo pseudonimo di Lady Fajana, un soprannome che si è scelta lei stessa: “Perché il fagiano rappresenta la normalità ed è la mia risposta a chi un po’ cerca sempre di dirmi in maniera arrogante: ma chi ti credi di essere? Sono unica anche in questo”. Il suo profilo Instagram ha un seguito di quasi 5mila persone e mostra spesso sprazzi sia della sua quotidianità che della sua vita lavorativa. La sua partecipazione al GF non è la sua prima apparizione televisiva: nel 2022 infatti, è apparsa su TV8 nel game show Guess My Age.

Vita privata, la gieffina è fidanzata?

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Valentina Modini sono ancora molto limitate. La gieffina ha dichiarato di essere ancora single e di non avere quindi un fidanzato che la aspetta fuori dalla casa. Riuscirà a trovare l’amore durante la sua esperienza al Grande Fratello 2023?