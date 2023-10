GF 2023, Paolo Masella si dichiara a Letizia Petris: cosa le ha detto?

GF 2023, la dichiarazione di Paolo Masella a Letizia Petris: “Non riesco a toglierti dalla mia testa”. Il macellaio romano le ha confessato i suoi sentimenti: “Mi piaci, punto. L’ho ammesso a e a me stesso”. Come ha reagito Letizia?

GF 2023, Paolo Masella si dichiara a Letizia Petris: “Non riesco a toglierti dalla mia testa”

È la stagione dell’amore nella casa del Grande Fratello 2023. Basta sotterfugi e bisbigli, Paolo Masella ha deciso di prendere in mano la situazione e dichiararsi a Letizia Petris. Il 25enne romano ha parlato con franchezza, confessando i suoi sentimenti: “Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto. Tu non solo sei bella, ma a me piaci in tutto il resto. Mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco. Fregandomene delle telecamere adesso ti dico che mi piaci. Di te non mi infastidisce nulla, perché altrimenti non mi piaceresti. Era inutile non ammetterlo. Per me è stato più facile prenderne atto, che fingere di nulla. Se a me una non mi piace riesco ad allontanarmi e con te non ce la faccio. Ho avuto la conferma che mi piaci in questi due giorni che ti stavo più lontano. L’ho detto davanti a tutta Italia che mi piaci, se non fossi stato sicuro non l’avrei detto. Tanti mi dicono che siamo belli insieme. Però io porto rispetto perché so che sei occupata”.

La reazione di Letizia, c’è una chance per la coppia o rimarrà solo un’amicizia?

La gieffina, avvertita da Giuseppe Garibaldi, era già consapevole dei sentimenti del macellaio romano, ma si era detta dubbiosa visto che fuori dalla casa ha un fidanzato: ” Sono lusingata perché è un ragazzo magnifico e posso solo dire cose belle su di lui. Però io ho una persona fuori che amo tanto e quindi continuo con le mie idee”. Ciononostante, Letizia non ha respinto categoricamente la dichiarazione di Paolo: “Come sai io ho una persona fuori ed è giusta che prenda questa cosa in considerazione. Io adesso devo anche stare attenta a come parlo. Se fossimo fuori in un parchetto ti direi altre cose. Ma qui ogni singola frase potrebbe essere usata contro di me in puntata”. A sua detta, però, Masella potrebbe avere ancora un interesse per Anita Olivieri, anche se il macellaio afferma che le piaccia solo esteticamente: “Io non sono così convinta che non ti piaccia Anita. Resta il fatto che sono molto lusingata come donna e questo voglio ammetterlo. Un uomo con una testa come la tua che ha un interessa lusinga”.