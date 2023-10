Vittorio Menozzi, chi è il modello del Grande Fratello 2023: vita privata, Instagram, fidanzata

Chi è Vittorio Menozzi, modello ed ingegnere nel cast del Grande Fratello 2023. Tutto sulla carriera e vita privata dell’affascinante gieffino classe 2000: cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Vittorio Menozzi del Grande Fratello 2023: vita privata, carriera

Nato a Parma il 25 aprile del 2000, Vittorio Menozzi ha 23 anni ed è uno dei concorrenti “nip” del Grande Fratello 2023. Giovane e di bella presenza, ha conseguito da poco una laurea in Ingegneria Gestionale e Gestione Industriale all’Università di Parma. Negli ultimi anni, tuttavia, si è avvicinato sempre di più al mondo dello spettacolo, costruendosi una carriera come modello. Lanciato dall’agenzia Brave Models, Vittorio è oggi sotto contratto con la Trend Models, con la quale ha partecipato a sfilate di marchi importanti come Dolce & Gabbana, Dsquared, Armani e Missoni. La sua carriera nella moda lo ha portato a viaggiare in tutta Europa, soprattutto in Spagna.

Menozzi è anche un grande appassionato di musica, in particolare di chitarra. Il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 19mila follower, include molti dei suoi scatti professionali, mentre il suo account TikTok, seguito da quasi 13mila persone, pubblica spesso anche video in cui canta e suona. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Vittorio ha spiegato cosa lo ha spinto a partecipare al GF: “Sono curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata, il gieffino è fidanzato?

Si sa poco o nulla circa la vita privata di Vittorio Menozzi che, in base a quanto disponibile sul web, non dovrebbe essere fidanzato. Durante le sue prime settimane nella casa il modello si è avvicinato molto sia ad Heidi Baci che ad Anita Olivieri, sebbene abbia rivelato di essere molto più interessato alla seconda: “Anita mi fa un certo effetto da un punto di vista estetico“.