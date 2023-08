Valentina Bisti, chi è la giornalista del TG1: vita privata, marito, figli, carriera

Chi è Valentina Bisti, conduttrice e giornalista Rai. Nella redazione del TG1 dal 2003, ha lavorato a molti programmi di approfondimento targati Rai. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Valentina Bisti, vita privata e carriera della giornalista Rai

Nata a Roma il 18 febbraio 1974, Valentina Bisti ha 49 anni ed è una nota conduttrice e giornalista Rai. Laureata in Lettere, ha continuato la sua formazione alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Approda in Rai nel 2001, lavorando prima per la rubrica Costume e società del TG2 e poi trattando cronaca, politica interna, società e sport per il TG1. Nei primi anni Duemila fa anche le sue prime esperienze come conduttrice, prima con lo Spazio Meteo del telegiornale e poi per il TG1 60 Secondi. Negli anni successivi presenta l’edizione pomeridiana e l’edizione delle 13.30 del TG1. Dal 2023 Valentina Bisti è alla guida dell’edizione mattutina del telegiornale. Nel corso degli anni si è fatta conoscere anche come conduttrice di Unomattina e di Unomattina Estate, lavorando al fianco di Tiberio Timperi, Massimiliano Ossini e Roberto Poletti.

Vita privata: marito, figli

Valentina Bisti è sposata da diversi anni con lo scrittore Claudio Colaiacomo. Classe 1970, è laureato in Fisica ed è anche un dirigente d’azienda e un coach professionista. In un’intervista concessa a DiPiù, Bisti ha confessato che i suoi impegni lavorativi han causato qualche problema al suo matrimonio: “Quando ero agli inizi della mia carriera ci vedevamo pochissimo, perché io ero sempre impegnata. Questo ci ha portato ad avere delle incomprensioni”. Fortunatamente, la coppia è riuscita a trovare un compromesso: “Le abbiamo risolte con il dialogo, lui ha capito che amo il mio mestiere e mi è rimasto sempre accanto”. I due sono ancora oggi innamoratissimi. Valentina e Claudio non hanno mai voluto figli: “Stiamo bene così e siamo realizzati: la nostra famiglia è già ben solida”.