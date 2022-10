Eurochocolate 2022 a Perugia: date, programma e biglietti dell’evento

Eurochocolate 2022: torna il famoso festival che ha come protagonista assoluta la cioccolata. L’Umbria è sempre la regione che ospita ed organizza questo evento tanto atteso.

Eurochocolate 2022 a Perugia: date e programma

Eurochocolate Indoor 2022 è il famoso evento che ha come protagonista la cioccolato. Si svolge dal 14 al 23 ottobre a Perugia nei tre padiglioni di Umbriafiere. Sono presenti oltre 100 espositori in 14mila metri quadri di esposizione: showcooking, degustazioni e abbinamenti, spettacoli e incontri, eventi e appuntamenti che arricchiranno il famoso festival.

Sono previste tre zone a tema: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Quest’anno il paese ospite d’onore è il Messico. Ovviamente non mancheranno le sculture di cioccolato realizzate da artisti dal vivo e sono previsti palchi dedicati agli showcooking con chef e pasticcieri. Le famiglie troveranno anche tante attività rivolte espressamente ai bambini e uno spazio dedicato ai cani.

I biglietti dell’evento

Sul sito dell’evento è possibile acquistare on line e in anticipo il biglietto per partecipare.