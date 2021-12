Chi sono i Dik Dik: storia, componenti del gruppo, canzoni più famose

Chi sono i Dik Dik: un gruppo musicale fondato a Milano nel 1965. Il nome del gruppo è cambiato diverse volte nel corso degli anni fino ad arrivare a questo curioso ed unico nome.

Chi sono i Dik Dik: storia

I Dik Dik sono un gruppo musicale italiano nato a Milano nel 1965. Prima della firma del primo contratto discografico con la Dischi Ricordi, la band aveva cambiato due nomi: prima Dreamers, poi Squali e infine il definitivo Dik Dik. Il nome è lo stesso di una specie di antilope africana, ed è stato scelto da Pietruccio Montalbetti mentre sfogliava distrattamente un dizionario inglese – italiano.

I Dik Dik: componenti del gruppo

Oggi i componenti del gruppo sono Pinuccio Montalbetti che ha 80 anni, poi Giancorlo Sbirziolo e Erminio Salvaderi detto Pepe che è venuto a mancare nel dicembre 2020 a causa delle complicanze del Covid.

Negli anni la composizione del gruppo è cambiato con l’entrata e l’uscita di diverse figure. Gli ex componenti dei Dik Dik sono:

Erminio Salvaderi (detto Pepe) – chitarra ritmica, tastiera, seconda voce (dal 1965 al 2020, morto il 18 dicembre 2020)

– chitarra ritmica, tastiera, seconda voce (dal 1965 al 2020, morto il 18 dicembre 2020) Dante Roberto Facini (detto Roby) – voce, chitarra solista (dal 1977 al 1982)

Rosario Brancati – voce, chitarra ritmica (dal 1978 al 1982)

Sergio Panno – batteria (dal 1965 al 1974)

Nunzio Favia (detto Cucciolo) – batteria (dal 1974 al 1982)

Mario Totaro – tastiera, flauto (dal 1965 al 1974)

Roberto Carlotto (detto Hunka Munka) – tastiera (dal 1974 al 1977)

Joe Vescovi – tastiera (dal 1978 al 1980, dal 1988 al 1990, nel 2007).

I Dik Dik: canzoni più famose

Nel 1965 esce il primo singolo dei Dik Dik “1-2-3 Se rimani con me”, una reinterpretazione dell’omonimo pezzo di Len Barry. La facciata B del disco è stata scritta da Lucio Battisti, quando questi era ancora poco conosciuto prima dell’incontro con il paroliere Mogol. Quest’ultimo l’anno successivo fa ascoltare a Montalbetti una canzone appena uscita negli Stati Uniti d’America: “California Dreamin’” dei The mamas & the papas. Il brano affascina Montalbetti, che convince Mogol a scrivere un testo in italiano. Pubblicata in Italia con il titolo “Sognando la California” la canzone riscuote un successo sbalorditivo.

Senza altro la canzone più famosa del gruppo è “Senza Luce”. Nel 1969 il gruppo presenta la canzone “Zucchero” al Festival di Sanremo, facendo coppia con Rita Pavone. L’anno dopo tornano al Festival con “Io mi fermo qui”.