Elon Musk e il crollo delle nascite: ecco cosa ha detto sull’Italia

Elon Musk ha commentato i dati dell’Istat sul crollo delle nascite in Italia. Un messaggio il suo che è arrivato su Twitter ed è diventato subito virale ma soprattutto ha fatto discutere. Tuttavia, non è la prima volta. Intanto, la situazione in Italia non è per niente rosea dal punto di vista della natalità.

Elon Musk commenta i dati del crollo delle nascite Elon Musk ha commentato nelle ultime ore i dati dell’Istat sul crollo delle nascite. Nel 2022, secondo gli indicatori demografici dell’Istat, i nati sono scesi per la prima volta dall’unità d’Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, a 393mila. La popolazione in Italia, secondo i dati al primo gennaio 2023, comprende 50milioni e 851mila residenti. I nati sono scesi, per la prima volta dall’unità, sotto il limite di 400mila unità arrivando a quota 393mila. Nel 2022 i decessi in Italia sono 713mila, con un tasso di mortalità pari al 12,1‰. Rispetto all’anno precedente il numero dei morti è superiore di 12mila unità, ma inferiore di 27mila rispetto al 2020, anno di massima mortalità per via della pandemia. Ecco cosa ha detto sull’Italia “L’Italia sta scomparendo”. Queste sono state le parole di Musk rispondendo su Twitter a un messaggio di Andrea Stroppa, esperto di sicurezza informatica, che aveva scritto che “la natalità in Italia è ai minimi storici e la mortalità resta alta”, osservando poi che “la situazione sta peggiorando”, nel senso che “stiamo andando a tutta velocità verso il declino e il potenziale dimezzamento della popolazione italiana”. Italy is disappearing! — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2023 Già lo scorso anno il neo proprietario di Twitter e di Tesla aveva commentato la situazione italiana: “Se il trend continua così, in Italia non ci sarà più nessuno. Il Bel Paese sta andando verso l’estinzione e nemmeno gli immigrati riescono a compensare il calo demografico”.