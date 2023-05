Allerta meteo mercoledì 24 maggio: diverse regioni del Nord coinvolte e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per mercoledì 24 maggio: diverse regioni del Nord coinvolte con la Protezione Civile che ha diramato un bollettino di criticità evidenziando le zone potenzialmente più colpite dal maltempo.

Allerta meteo mercoledì 24 maggio: diverse regioni del Nord coinvolte

Mercoledì 24 maggio è un’altra giornata di maltempo su molte regioni, in particolare del Nord Italia. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo e un bollettino di criticità in base alle zone più colpite. Sono state annunciate piogge oltre che sull’Emilia Romagna anche in Lazio, Lombardia ed Umbria. Mentre si prevede rischio idrogeologico in Toscana ma anche in Emilia Romagna e Abruzzo.

Avviso della Protezione Civile

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura bolognese, Costa romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna romagnola, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura ferrarese, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Pianura reggiana, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Alta collina romagnola

Lazio: Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere

Lombardia: Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Valchiavenna, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Marsica

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Montagna bolognese, Costa romagnola

Toscana: Romagna-Toscana