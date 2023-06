Inaki Godoy, chi è Rufy nel live action Netflix di One Piece: carriera, età, vita privata

Chi è Inaki Godoy, volto di Monkey D. Rufy nella serie live action di One Piece in arrivo in streaming su Netflix. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Inaki Godoy, volto di Rufy nella serie live action di One Piece in arrivo su Netflix. Giovane attore in ascesa, si è detto eccitatissimo di vestire i panni dell’amato capitano pirata: “Grazie per la vostra fiducia!”.

Chi è Inaki Godoy, vita privata e carriera del volto di Rufy in One Piece Netflix

Nato a Mexico City il 25 agosto 2003, Inaki Godoy è un giovane attore di quasi vent’anni, volto di Monkey D. Rufy nell’adattamento live action di One Piece, in arrivo su Netflix il 31 agosto 2023. Nonostante la sua giovane età, Godoy ha già un buon curriculum attoriale, soprattutto in ambito televisivo. Ha fatto parte del cast della telenovela in lingua spagnola La Querida del Centauro, in onda per due stagioni dal 2016 al 2017. Sempre nel 2016 ha recitato nella serie tv messicana Blue Demon. Nel 2020 Inaki è nel cast di Go Youth!, storia di formazione che segue le vicende di quattro adolescenti a Mexico City. Un anno dopo fa il suo esordio su Netflix, interpretando Bruno nel thriller Che fine ha fatto Sara?. Nel 2022 Godoy torna su Netflix con The Imperfects e si lancia nel genere post-apocalittico con la commedia horror MexZombies.

Nei panni di Rufy Cappello di Paglia: “Grazie per la vostra fiducia, dar vita a questa storia è stato un onore”

Fin dall’annuncio della sua partecipazione alla serie live action su One Piece, Inaki Godoy si è detto entusiasta di avere la chance di interpretare il protagonista Rufy sul piccolo schermo. Per meglio immedesimarsi nel famigerato pirata, noto con il soprannome di Cappello di Paglia, il giovane attore ha studiato diligentemente il manga originale di Eiichiro Oda: “Ho fatto le mie ricerche su One Piece e so quanto sia importante per tutti voi. Voglio che sappiate che farò del mio meglio e che apprezzo la gentilezza che mi avete mostrato. Grazie della fiducia!“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In particolare, Godoy si è concentrato sull’interiorizzare i tipici movimenti e pose di Rufy: “Come posso interpretare questo uomo di gomma in live action? In questo caso, ho davvero usato l’anime e il manga come punto di riferimento. Ho cercato di replicare alla lettere il modo in cui questo personaggio combatte. Posso vedere come combatte, perché non usarlo come esempio? Quando tira un pugno e lo ritrae, si mette la mano sul bicipite o la spalla. Se lui lo fa, dovrei farlo anche io, no? E quando sta per tirare un pugno, qualche volta alza la gamba. Ho solo provato a cercare per questi piccoli dettagli nel prodotto originale”.

In occasione dell’uscita del primo trailer ufficiale della serie, Inaki Godoy ha espresso la sua soddisfazione sul suo profilo Instagram: “I pirati di Cappello di Paglia sono qui! Sono così eccitato per questo show. Dare vita a questa storia è stato un onore. Non vedo l’ora che arrivi il 31 agosto”.