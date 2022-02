Chi è la fidanzata di Sangiovanni, la ballerina Giulia Stabile

Giulia Stabile, ballerina e fidanzata di Sangiovanni, si sta facendo sul piccolo schermo anche come conduttrice

Chi è Giulia Stabile fidanzata del cantante Sangiovanni? Nota ballerina, è conosciuta soprattutto vincitrice dell’edizione 2020 di Amici e per esser stata la prima ballerina donna a vincere la competizione. Ha conosciuto il cantante proprio ad Amici e da quel momento i due non si sono più lasciati.

Giulia Stabile è nata il 20 giugno del 2002 a Roma, da madre catalana e padre italiano, ed è del segno dei Gemelli.

Alta 173 centimetri, fin da piccola coltiva la passione per la danza dove studia lo stile classico ma che poi si evolverà nel moderno. Frequenta nel 2006 l’Accademia del Balletto di Roma ed ottiene il diploma nel 2021. Già nel 2015, però, inizia ad approcciarsi al mondo televisivo grazie al programma Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Ha un cagnolino di nome Gas Gas e una migliore amica di nome Chiara (anche lei appassionatissima di danza).

Il successo ad Amici ’20

Nel 2020 entra a far parte del programma di Maria De Filippi che vincerà il maggio dell’anno successivo. Nel 2021 partecipa al programma Una voce per Padre Pio, condotto da Mara Venier. Grazie alla sua vittoria entrerà a far parte del corpo di ballo di Amici e ricopre il ruolo di conduttrice del programma Tu si que vales.

Vita privata e fidanzato

Da fine dicembre 2020 è legata a Sangiovanni, concorrente della stagione 2020-2021 di Amici 20, con il quale si è fidanzata proprio durante il programma. Prima di conoscere Sangiovanni, Giulia era entrata ad Amici confessando di avere una cotta per Sebastian Melo Taveira, uno dei ballerini professionisti della scuola e oggi suo collega. Dopo la pubblicazione dell’elenco dei big ed è apparsa anche nei video della canzoni “lady” di Sangiovanni e “Malibù“, nominata canzone più ascoltata dell’estate su Apple Music.

Grazie alla sua dolcezza e alla sua fragilità ha conquistato non solo il cuore del pubblico di Amici, ma anche del pubblico giovanile e dei talent show.

Curiosità

Giulia ama i tatuaggi e per questo sull’avanbraccio destro ha “…5 6 7 8”, che corrispondono ai tempi dei passi della danza.

Ha scoperto di avere una vera e propria passione per il ballo quando aveva solo tre anni. Ha studiato classico, ma il suo stile è il moderno. Grazie alla danza Giulia è riuscita a superare i periodi bui della sua vita, legati al bullismo di cui è stata vittima. Dopo che il fidanzato Sangiovanni è stato nominato uno dei big del Festival di Sanremo 2022, su Instagram ha commentato che “per lei Sangiovanni è sempre stato un big”.