Chi è oggi Silvia Mezzanotte, vita privata dell’ex voce dei Matia Bazar: compagno, canzoni, malattia

Chi è oggi Silvia Mezzanotte: vita privata, carriera e canzoni famose dell’ex voce dei Matia Bazar

Silvia Mezzanotte, nata a Bologna il 22 aprile 1967, ha 56 anni ed è una famosa cantante italiana. Appassionata di musica fin da ragazzina, Silvia esordì in pubblico a Sanremo nella categoria “Giovani” nel 1990. La svolta è arrivata però nel 1999, quando venne chiamata dallo storico gruppo dei Matia Bazar a sostituire la voce uscente, Laura Valente. Vinse tre volte al Festival di Sanremo proponendo brani che divennero grandi successi, ovvero Brivido caldo, Questa nostra grande storia d’amore e Messaggio d’amore, con cui vinsero nel 2002. Oltre ai Matia Bazar ha alternato la carriera da solista, che riprende nel 2004, quando lascia il gruppo. Dopo essere stata sostituita da Roberta Faccani, nel 2010 l’interprete bolognese torna ad essere cantante della band.

Silvia Mezzanotte con i Matia Bazar ha cantato grandi successi: da “Cavallo bianco” a “Ti sento” da “Brivido caldo” a “Vacanze romane”, da “Solo tu” e “Messaggio d’amore”. Dopo un lungo lavoro, nel 2006, ritorna sulle scene con l’album “Il viaggio”, prodotto da Alessandro Colombini, che contiene otto brani. Nel 2008 esce “Lunatica”, un album raffinato nel quale la cantante affronta il suo passato ed il suo presente. Dodici canzoni per svelare paure, fragilità, contraddizioni, curiosità e altri aspetti di una delle più belle voci del panorama musicale italiano.

I progetti più recenti: cosa fa oggi?

Oggi Silvia Mezzanotte continua a dedicarsi all’arte e alla musica. Si è rimessa in gioco anche come attrice teatrale, partecipando a progetti come Le mie Regine e Perché glielo ho permesso?. È inoltre spesso apparsa in tv come ospite, ma soprattutto come concorrente del Tale e Quale Show. Nel 2016 è la vincitrice della sesta edizione del talent, mentre negli anni successivi prende parte alla quinta e alla sesta edizione de Tale e Quale Show – Il Torneo. Di recente, inoltre, Silvia Mezzanotte è tornata ad esibirsi insieme ad un altro ex membro dei Matia Bazar, il chitarrista Carlo Marrale, nel tour La nostra storia, in cui ripropone i migliori successi dei Matia Bazar in giro per l’Italia. È possibile seguire i suoi ultimi progetti sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 35mila follower.

Vita privata: compagno, figli, malattia

Si sa molto poco circa la vita privata di Silvia Mezzanotte, da sempre estremamente riservata. Attualmente è fidanzata da tanti anni con Massimiliano, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Al momento i due non sono sposati, né hanno avuto figli insieme. Nonostante le voci sul web, non si hanno notizie circa una possibile malattia per la cantante. Silvia ha però ammesso, in passato, di aver sofferto moltissimo per la morte del batterista Giancarlo Golzi, suo compagno di band, al punto di cadere in depressione: “Era mio fratello grande e con lui c’era proprio questo rapporto viscerale. Noi ci confrontavamo su tutto, io volevo sempre il suo confronto e il suo conforto ovviamene. L’ho saputo da sua moglie che mi ha detto che era andato via per un infarto e mi ha chiesto di avvisare gli altri. Non ho paura di dire che sono caduta in depressione e ho dovuto chiedere aiuto e nell’arco di qualche mese sono stata aiutata dal lavoro; ho deciso di rimettermi in piedi e di ricominciare”.