Marmolada, si cercano 5 dispersi. 7 i cadaveri ritrovati

Nell’attesa delle ricerche la Marmolada è stata chiusa off limits per motivi di sicurezza. È stata una misura drastica, specie per la stagione turistica, ma necessaria in quanto la Marmolada sarebbe ancora pericolante. “Stiamo individuando tutte le vie di accesso al ghiacciaio e alle aree di escursioni.

Invitiamo tutti ad agevolare il lavoro dei soccorritori. Il provvedimento in questo momento è indefinito a livello temporale. È una soluzione estrema nell’attesa delle analisi tecniche” ha fatto sapere il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. “Oggi alle 17 faremo una riunione con i tecnici” ha poi aggiunto.