Sirius Black, chi è l’attore Gary Oldman: film, Oscar, figli, matrimoni, compagna, ex mogli

Gary Oldman è l’attore che interpreta Sirius Black in “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban” e nei successivi film di Harry Potter.

Sirius Black, chi è l’attore Gary Oldman

Nato a Londra nel 1958, Gary Oldman è considerato nel Regno Unito un validissimo attore, e uno dei ruoli che più lo ha reso celebre è quello di Sirius Black in Harry Potter. Il padrino di Harry, proprio da lui interpretato, è entrato nei cuori dei fan dei film ma ha anche interpretato l’ispettore James Gordon nella trilogia del cavaliere oscuro del celebre regista Cristopher Nolan. Il famoso attore si è anche cimentato nel ruolo di regista con il film Niente per bocca.

Premio Oscar

A consacrarlo come attore però, sicuramente, è il ruolo di Winston Churchill in L’ora più buia. Un’interpretazione che gli è valsa la vittoria del premio Oscar come miglior attore protagonista, un successo ottenuto appena alla seconda nomination ottenuta con il film La talpa nel 2012. Inoltre, ha ricevuto la candidatura sia all’Oscar e al Golden Globe come miglior attore per il film Mank.

Ex compagne, figli, matrimoni

Nel 1987 ha sposato l’attrice Lesley Manville da cui ha avuto un figlio, Alfie. Pochi mesi, però, la rottura tra i due.

Sul set del film Henry & June, Oldman ha conosciuto l’attrice Uma Thurman, con la quale ha divorziato dopo due anni. Dal 1994 al 1996, poi, ha avuto una relazione sentimentale con l’attrice Isabella Rossellini.

Nel 1995 conosce la modella Donya Fiorentino con la quale ha due figli: il loro primogenito, Gulliver Flynn e il secondo figlio Charles John ma anche questa storia finisce male. Dal 31 dicembre 2008 al gennaio 2015 Oldman è stato sposato con la cantante inglese jazz Alexandra Edenborough, dalle quale poi ha divorziato.

Nell’agosto 2017 ha sposato la scrittrice e curatrice d’arte Gisele Schmidt.