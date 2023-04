Luigi Di Maio inviato speciale Ue per il Golfo Persico: arriva la nomina e la Lega attacca la scelta

Luigi Di Maio annunciato come nuovo inviato speciale Ue per il Golfo Persico. Le reazione della Lega non sono state positive.

Luigi Di Maio ha ricevuto la già annunciata nelle settimane scorse nomina come Inviato Speciale Ue per la regione del Golfo Persico. Tuttavia, questa scelta non è stata accolta bene dal centrodestra in Italia, in particolare dalla Lega.

Luigi Di Maio inviato speciale Ue per il Golfo Persico: arriva la nomina

Luigi Di Maio è uscito dalla politica italiana in malo modo ma la sua attività sembra non essere terminata anzi è proiettata verso nuovi lidi ed incarichi europei. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio per l’ex ministro degli Esteri come Inviato Speciale Ue per la regione del Golfo Persico.

L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri, ha indicato DI Maio per ricoprire il ruolo. “Dopo un’attenta valutazione, considero Di Maio il candidato più adatto“ all’incarico, ha scritto Borrell nella missiva, aggiungendo: “In quanto ex ministro degli Esteri italiano, ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo”.

Nella lettera ai Ventisette Stati Membri, Borrell ha spiegato che “gli ampi contatti” di Di Maio “con i Paesi del Golfo gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato”. “Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Per questo conto sul sostegno a Di Maio per attuare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo”, ha aggiunto l’Alto rappresentante, proponendo la nomina dell’ex segretario nazionale di Impegno Civico come rappresentante speciale “per un periodo iniziale di 21 mesi, dal primo giugno 2023 fino al 28 febbraio del 2025″.

La Lega attacca la scelta

Tuttavia, la nomina di Di Maio non è stata accolta bene dal centrodestra in Italia, in particolare dalla Lega che attaccato: “Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia e a migliaia di diplomatici in gamba”. Così fonti della Lega hanno commentato la scelta di Borrell di indicare Di Maio.