Ugo Volli, chi è il marito di Martina Corgnati: vita privata, carriera, figli

Chi è Ugo Volli, marito di Martina Corgnati. Scopriamo qualche informazione in più sul professore e critico teatrale, compagno della storica dell’arte figlia di Milva. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Ugo Volli, marito di Martina Corgnati: vita privata e carriera

Nato a Trieste il 27 novembre 1948, Ugo Volli ha 74 anni ed è un noto filosofo, professore e critico teatrale, nonché marito di Martina Corgnati, storica dell’arte e figlia di Milva. È uno storico collaboratore di Versus – Quaderni di studi semiotici, rivista di semiotica fondata nel 1971 e un tempo diretta da Umberto Eco. Si laurea nel 1972, per poi cominciare a farsi le ossa nella casa editrice Bompiani. Ha lavorato per oltre trent’anni come critico teatrale scrivendo soprattutto per La Repubblica, ma anche per altre testate come L’Espresso, Panorama, Grazia, Il Mattino, L’Avvenire e L’Europeo.

In parallelo, porta avanti con successo la sua carriera accademica. Ha insegnato Filosofia del linguaggio alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, nonché Struttura della figurazione al DAMS. Sempre a Bologna ha insegnato Semiotica della moda, poi a Milano, allo IULM, ha diretto i corsi di Storia del costume e della moda e Semiotica. Volli ha fatto esperienza come professore anche all’estero, insegnando alla Brown University di Rhode Island, a Helsinki e a Sofia. Dal 2000 è professore ordinario all’Università di Torino, nei corsi di Semiotica del testo e Filosofia della comunicazione.

Vita privata: matrimoni, figli

Ugo Volli e Martina Corgnati non hanno avuto figli insieme. Il professore, tuttavia, è padre di due figli, nati da un suo precedente matrimonio finito con il divorzio. Si sa molto poco sul loro conto, complice la riservatezza di Volli e la sua assenza totale dal mondo social.