Grande Fratello Vip 2023, Nikita Pelizon è la vincitrice: ecco la classifica finale

Grande Fratello Vip 2023, a vincere l’ultima edizione è stata Nikita Pelizon che ha avuto la meglio sugli altri finalisti. Questa stagione della casa più spiata d’Italia ha avuto inizio il 19 settembre 2022 e durata fino al mese di aprile 2023.

Prima di decretare il vincitore dell’edizione del Grande Fratello Vip 2023, Signorini ha voluto condividere in sintesi le sue emozioni a caldo: “Vi confesso che è stata una maratona bellissima ma anche faticosa che si può condurre fino alla fine solo se animati da una grande passione e voi questa passione non me l’avete fatta spegnere. Io questo programma l’ho sempre amato e continuo ad amarlo”.

Poi, verso le 2 di notte ecco la scoperta della vincitrice: “Dopo tutto quello che avete vissuto siamo arrivati a questo momento. Il pubblico ha deciso che a vincere questa edizione del Grande Fratello Vip è … “ Nikita Pelizon.

Dopo 197 giorni, siamo arrivati al momento della verità: il pubblico ha deciso che a vincere questa edizione di #GFVIP è… NIKITA! 🎉 pic.twitter.com/t9e4kCMLgy — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 3, 2023

Ecco la classifica finale

A conquistarsi la finale sono stati stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e la vincitrice Pelizon. Ecco come è andato il televoto con i primi classificati: Nikita Pelizon ha vinto con il 53,8% dei voti mentre al secondo posto la venezuelana Oriana Marzoli con il 472%. Al terzo posto si è piazzato Alberto De Pisis. Giaele è la quarta classificata con una percentuale di televoto del 45,4%. Tavazzi arriva al quinto posto con il 40,2%. Mentre Incorvaia è sesta con il 45,4%.