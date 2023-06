Max Biaggi, chi è la nuova fidanzata Virginia De Masi

Tra Max Biaggi e Virginia De Masi, sua nuova fidanzata, pare essere scoppiato l’amore, e i due a Formentera n0n si nascondono più. La nuova fiamma è appunto Virginia De Masi, ballerina napoletana 23enne, che sin da piccola ha dimostrat o grandi doti nella danza. In un’intervista a un giornale locale, la ragazza aveva detto che: “Il principe azzurro non esiste, esiste solo nelle favole e nel balletto. Io cerco un uomo di carattere, e soprattutto, di cultura. Ma che abbia i cosiddetti attributi”.

I fotografi del settimanale Chi hanno proprio pizzicato i due assieme a Formentera. Napoletana di 29 anni più giovane.

Le ex di Max Biaggi

Non è la prima volta che Max Biaggi fa parlare di se stesso per le storie di gossip. Tra i suoi flirt, infatti, si ricordano quelli con Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Adriana Volpe, Valentina Pace e Anna Falchi. Ultimo in ordine di tempo anche quello con Francesca Semenza, storia che è durata cinque anni.