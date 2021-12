Sanremo Giovani 2021, 12 finalisti: chi sono, regole, chi andrà al Festival

I 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 sono stati scelti. Il 15 dicembre i cantanti si sfidano in diretta su Rai 1 per aggiudicarsi i due posti tra i “Big” della competizione. Ecco chi sono i 12 finalisti e quali regole devono seguire per arrivare all’Ariston.

Saremo Giovani 2021: chi sono i 12 finalisti

Il conto alla rovescia è partito. Sono stati scelti i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022 che il 15 dicembre in diretta su Rai 1 si contenderanno i due posti tra i ”Big” del Festival di Sanremo 2021. I giovani finalisti sono stati selezionati su 46 artisti, 16 in più di quelli previsti al principio, per via della “grande qualità delle canzoni proposte dai giovani artisti“.

Dopo aver ascoltato le oltre 700 canzoni candidate, la Commissione Artistica del Festival di Sanremo ha scelto gli otto finalisti, ai quali si aggiungono i concorrenti di Arena Sanremo. Ecco chi sono i giovani selezionati.

Bais, ”Che Fine Mi Fai” (Udine), Martina Beltrami, ”Parlo di te” (Torino); Esseho, ”Arianna” (Roma); Oli, ”Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, ”Testa e croce” (Cuneo), Samia, ”Fammi respirare” (Yemen); Tananai, ”Esagerata” (Milano); Yuman, ”Mille notti” (Roma).

Mentre di seguito ci sono i nomi dei selezionati da Area Sanremo. Destro, ”Agosto di piena estate” (Leverano – Le), Littamè, ”Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, ”A me” (Brindisi), Vittoria, ”California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).