Bruce Willis come sta: peggiorano le sue condizioni e non parla quasi più

Bruce Willis come sta dopo la diagnosi della malattia: il ritiro dalle scene ma soprattutto dai riflettori. Intanto, come riporta un suo caro amico le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate visibilmente.

Bruce Willis come sta

Sono sempre più gravi le condizioni di salute di Bruce Willis. Dopo la diagnosi di afasia nel 2022, a metà febbraio la famiglia del divo del cinema americano nei mesi scorsi aveva rilasciato un comunicato in cui hanno spiegato che la situazione è in realtà molto più complicata. L’attore soffre infatti di demenza frontotemporale: “Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

Peggiorano le sue condizioni e non parla quasi più

Le sue condizioni di salute sono peggiorate e a parlare di lui è stato l’amico Glenn Gordon Caron. “Bruce ha dovuto rinunciare alla lettura. Era un lettore vorace – non voleva che nessuno lo sapesse – e ora non legge più. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce. Fa fatica ormai a esprimersi e vederlo in quelle condizioni è uno strazio per chi gli vuole bene. (…) Ho la sensazione che dopo uno o tre minuti lui non sappia più chi sono”.

E poi ha aggiunto: “Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n’è andata. Non c’è nessuno che avesse più gioia di vivere di lui. Amava la vita e cercava di viverla al massimo e adorava svegliarsi al mattino. Quindi l’idea che ora lui veda la vita come attraverso una zanzariera, ha molto poco senso…”.

