Chi è Bais, a Sanremo Giovani 2021 con “Che fine mi fai”

Bais è uno dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021. Il nome d’arte richiama il secondo cognome del concorrente che, classe 1993, è cresciuto a Bassano del Grappa. Ecco chi è Bais.

Chi è Bais, tra i finalisti di Saremo Giovani

Luca Zambelli Bais è nato nel 1993 a Udine, ma è a Bassano del Grappa che ha trascorso la sua infanzia. Appassionato di musica fin da ragazzo, Bais si è poi trasferito nel capoluogo lombardo per inseguire il sogno di diventare un cantante professionista.

Suona perfettamente pianoforte e chitarra e ama le sonorità dei Tame Impala e di Mac de Marco. È infatti proprio nella scena indie-pop che il ragazzo cresciuto a Bassano del Grappa è riuscito a imporsi, portando uno stile leggero, ma malinconico, che si riflette nei singoli già pubblicati Milano, Apnea e Vudù.

Il 15 dicembre si esibirà per contendersi, con gli altri 11 finalisti di Sanremo Giovani, un posto tra i Big. E sul palco porterà il brano Che fine mi fai. Tra tutti i concorrenti certamente il cantante di Udine è l’artista con maggiore esperienza, con un forte background di studi e uno stile ben definito.

Il suo disco di esordio Apnea, che è uscito con Sugar nel 2020, è una fusione tra pop malinconico, R&B e suoni alternativi. Amando anche la fotografia, Bais ha dato inoltre all’album un’estetica sofisticata.

Il testo di Che fine mi fai

Torni mai, torni mai

indietro nel tempo

con lo sguardo fisso

tanto sai non ci vai mai a letto

stanotte

non lo sai, non lo sai

di cosa sono fatto io

dopo un altro addio

credere ancora a te

sai che non mi conviene mica

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai (x2)

fare

che ti venderai (x2)

il cane

Dormi mai, dormi mai

in piedi sul letto

si ma fammi un fischio

credere ancora a noi due

è una bella fatica

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai (x2)

fare

che ti venderai (x2)

il cane

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

e urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai (x2)

fare

che ti venderai (x2)

il cane