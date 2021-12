Chi è Destro, a Sanremo Giovani 2021 con “Agosto di piena estate”

Destro è un giovanissimo cantante in gara a Sanremo Giovani. Scopriamo chi è

Chi è Destro

Luca Castrignanò, in arte Destro, è nato a Leverano nel 2002 in provincia di Lecce. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato a cantare a soli 12 anni, cominciando anche a scrivere i suoi primi testi. La sua carriera è iniziata dal basso, da concorsi prettamente locali, e si è via via avviata a un maggiore successo con gli anni. Grazie alla sua determinazione di arrivare al successo, è riuscito ad entrare tra i finalisti di Sanremo Giovani. Il suo brano con il quale parteciperà è Agosto di piena estate. Nel corso della sua carriera ha partecipato a vari concorsi come il “Premio Mia Martini”, “Musica E’ ” aggiudicandosi il premio “miglior performance” e “Premio Lunezia”.

Il brano “Agosto di piena estate”

La canzone “Agosto di piena estate” con la quale si presenta a Sanremo Giovani racconta di una storia d’amore finita, ma non la sua. L’interpretazione e la melodia sono particolarmente emozionanti e ci riportano in un freddo giorno di pieno agosto. In sostanza canta la consapevolezza di una storia d’amore sbagliata.

Vita privata

Il cantante salentino è molto riservato sulla sua vita privata tanto che il suo account Instagram lo utilizza solo per promuovere la sua musica. Non sappiamo quindi dove viva ora precisamente né se abbia o meno una fidanzata e da quanto tempo.