Chi è Martina Beltrami, a Sanremo Giovani 2021 con “Parlo di te”

Martina Beltrami è una new entry di Sanremo Giovani che proverà a vincere il festival per entrare nella categoria big

Martina Beltrami è una cantante piemontese di 21 anni concorrente di Sanremo Giovani.

Chi è Martina Beltrami

Martina Beltrami è una cantante, ex alunna di Amici 19, che proverà a ottenere un bel risultato partecipando a Sanremo Giovani che andrà in onda il 15 dicembre. Nata a Rivoli nel 2000, è una grande appassionata di musica. La sua carriera inizia ad Amici 2019 grazie al fratello, il quale l’aveva iscritta al cast del programma. Grazie alla sua determinazione, in ogni caso, continua la sua avventura nel mondo dello spettacolo e nel 2021 arriva finalista al Festival di Sanremo Giovani. Tra i singoli che ha inciso ci sono Se ti va, Luci accese e Per dirti che. Al festival di Sanremo porterà con il brano “Parlo di te”.

I singoli più famosi

La giovane cantante, in questi anni, si è distinta per aver pubblicato diversi singoli. Uno dei primi è Se ti va. Nell’ottobre 2020 ha pubblicato il secondo singolo, Ti vengo a cercare, mentre nel maggio di quest’anno ha rilasciato il suo terzo singolo, Per dirti che (mi spiace). Grazie a questi brani Martina Beltrami ha raggiunto quota 5 milioni di stream su Spotify.

Vita privata e omosessualità

Martina Beltrami è fidanzata ma è molto riservata sulla sua vita privata. La ragazza ha un profilo Instagram molto seguito con cui condivide la passione per la musica ma anche stralci di vita quotidiana. Tra le curiosità il fatto che ha fatto il coming out quando era adolescente e ha parlato apertamente della sua omosessualità. “A 16/17 ho fatto coming out, anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fare qualche discorso in particolare.