Michela Giraud arriva su Netflix: ecco lo show stand-up “La verità, lo giuro!”

Michela Giraud su Netflix con lo show di stand-up La verità, lo giuro!. La comica romana, dopo l’esperienza a LOL – Chi ride è fuori, si conquista uno spazio nella piattaforma di streaming americana.

Netflix, arriva Michela Giraud con La verità, lo giuro!

Palco, luci e pubblico per Michela Giraud. La comica romana dopo tanta gavetta tra teatro e tv, sbarca su Netflix con un proprio special di stand-up comedy, La verità, lo giuro!, disponibile a partire dal 6 aprile in 190 paesi. In La verità, lo giuro! una Giraud in ghingheri intrattiene il suo pubblico con un esilarante monologo di un’ora.

La comica si mette a nudo condividendo aneddoti sulla sua infanzia e sulla sua famiglia, senza risparmiarsi battute e racconti sul sesso, sul suo corpo e sui fastidi quotidiani. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, presenta così il suo show: “Con Netflix è come quando giochi in Champions, l’opportunità è incredibile. Onestamente non riesco a capire come una persona di Ottawa o di Hong Kong o Lisbona possa guardarmi. Io nella vita penso sempre che nessuno guardi quello che faccio e così mi tutelo dal fallimento”.

L’attrice 34enne si esibisce da anni sui palchi italiani, tra teatro e televisione. Nel 2021 ha conquistato il grande pubblico con la sua partecipazione alla prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, mentre nel 2022 ha affiancato Michelle Hunziker nel suo spettacolo Michelle Impossible.

Michela Giraud in tour, le date dello spettacolo

Lo spettacolo di Michela Giraud non finisce qui. La comica romana torna sul palco con La verità, lo giuro! Reloaded a partire dal 28 aprile 2022. Giraud ha annunciato le prime sette date del nuovo tour sul suo profilo Instagram. Si parte il 28 a Torino, al Teatro Concordia di Venaria Reale, passando per Taranto, Roma, Milano, Varese e Prato. Per il momento il tour si chiude il 10 luglio, in Piazzale Lo Quarter, ad Alghero, ma sono previste molte altre date ancora da annunciare.

I biglietti sono disponibili online su Ticketone e Vivaticket.