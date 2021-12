Chi è Esseho, a Sanremo Giovani 2021 con “Arianna”

Esseho è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021. Il polistrumentista romano si chiama Matteo Montalesi, è del 1997 e ha già collezionato diversi successi. Dal fortunato singolo “Bambi”, con cui ha esordito nel 2020, alla colonna sonora della serie tv “Summertime”. Ecco chi è Esseho.

Chi è Esseho, tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani

Matteo Montalesi, in arte Esseho, è un artista classe ’97, polistrumentista, autore e produttore di Roma. Ha esordito nel 2020 con il singolo Bambi, prodotto da lui stesso e con la collaborazione di Amanda Lean e Not for Climbing, due giovani produttori della scena romana, e Niccolò Contessa e Sine, noti per aver lavorato insieme a Coez, I Cani, Gemello e molti altri. Il brano, pubblicato sulle piattaforme digitali, ha ottenuto molto successo, attirando l’attenzione dei networks radiofonici.

Bambi infatti è stato presentato nel programma Deejay chiama Italia di Linus e Nicola Savino, guadagnandosi anche l’ingresso nella TOP 20 indipendenti del circuito Earone. Nel videoclip della canzone c’è una giovane skater che “danza” su un longboard per le vie di Lisbona.

I successi di Esseho

L’anno successivo, a gennaio 2021, Esseho ha lanciato il suo secondo singolo: Costellazioni. Il pezzo è stato ancora una volta capace di attrarre il pubblico, tanto da ottenere la copertina Indie Italia di Spotify per ben due settimane consecutive. Inoltre, MTV New Generation ha scelto Esseho come artista del mese, lanciando Costellazioni in alta rotazione sul proprio canale musicale.

Successivamente l’artista ha iniziato ad apparire nel mondo dei live, partecipando all’evento Milano Music Week per Adidas nella location milanese Santeria – Toscana 31. E poi nel programma televisivo di Rai 2 Magazzini Musicali.

Collaborazione con Netflix e il primo album

Il terzo singolo che ha pubblicato Esseho è Michelle, prodotto con Niccolò Contessa e Sine. Il pezzo è stato inserito nella colonna sonora della serie Netflix Summertime, insieme al precedente Costellazioni.

Dopo l’importante traguardo, Esseho ha lanciato il disco d’esordio: Aspartame, uscito l’11 giugno 2021 per Bomba Dischi / Universal Music. Al suo interno ci sono la focus-track dal titolo Bollicine, brano prodotto insieme a Orang3, già produttore di artisti come Achille Lauro, Coez, Salmo, Gemitaiz e altri.

Nell’estate 2021 è poi iniziata la tournée di 15 date nei maggiori festival nazionali, mentre a novembre si è classificato tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani. Il 15 dicembre salirà sul palco per cercare di accaparrarsi uno dei due posti nella categoria dei Big.