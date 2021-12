Chi è Littamè, a Sanremo Giovani 2021 con ”Cazzo avete da guardare’’

Angelica Littamè è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021. Anche lei si esibirà il 15 dicembre per cercare di aggiudicarsi uno dei due posti nella categoria Big. Ecco chi è Angelica Littamè, la cantante classe ’96 originaria del Veneto.

Chi è Angelica Littamè

Angelica Littamè è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021. Originaria del Veneto, è nata nel 1996 a Terrassa Padovana, dove fin da piccola ha coltivato la propria passione per la musica. A 16 anni ha iniziato a cantare e da qualche tempo a questa parte ha cominciato a scrivere canzoni, mostrando la propria predisposizione naturale.

Angelica ha quindi iniziato a prendere parte a diversi concorsi musicali, debuttando in televisione nel programma di Rai 2 Fatti sentire. Ad Area Sanremo è riuscita a mettersi in mostra, arrivando fino alla finale di Sanremo Giovani, dove presenterà il brano Cazzo avete da guardare.

Conoscendo pochi dettagli sulla sua vita privata, non si può affermare se la cantante sia fidanzata o single. Ciò che si sa è che Angelica Littamè ha una vera passione per i capelli, a cui cambia colore molto spesso. Inoltre, ha in passato suonato ai matrimoni e si definisce timida, ma testarda.